Disfruta de ‘Akhnaten’ desde un palco del Liceu

Una ópera de Philip Glass que cuenta la historia del primer faraón que pasó de adorar un panteón de dioses a solo uno

Una escena de 'Akhnaten'

Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS podrás disfrutar de las mejores producciones del panorama nacional e internacional desde uno de los palcos del Gran Teatre del Liceu. Esta semana te ofrecemos invitaciones para Akhnaten, la ópera del compositor estadounidense Philip Glass. La cita será el próximo lunes 3 de noviembre a las 19:30. ¡No te lo pierdas!

Sobre la obra

En esta obra en tres actos, Glass, utilizando los textos de la época, recorre el brillante reinado de Akhnaten desde su ascenso al trono tras la muerte de su padre, hasta su caída.

Ambientada durante los 17 años de reinado de Akhenatón, Akhnaten, transporta al público a ese mundo del antiguo Egipto lleno de ritos y códigos fascinantes, tratando de manera cautivadora los sentimientos más profundos de los protagonistas principales.