Los españoles leen cada día más, pero compran cada vez menos en su librería de barrio

Casi todas las noticias que trae el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España de 2025 son buenas. Empezando por que todas las Comunidades Autónomas leen más que el año pasado y el país, sumando lectores por ocio y por trabajo, supera por primera vez desde que se hace el estudio el 70% de la población. “Hoy no sólo presentamos un informe, sino una muy buena noticia. Nos dicen que España es un país lector. Son datos extraordinariamente buenos”, valoraba el ministro de Cultura Ernest Urtasun en la presentación de los datos este jueves. Pero los libros que se leen se compran cada vez menos en las librerías tradicionales: un 4% menos que el año pasado. Esto significa el mismo porcentaje de descenso que hubo entre 2017 y 2024.

Ayer por la noche Tipos Infames, una de las librerías más emblemáticas de Madrid, en pleno barrio de Malasaña, anunciaba su cierre debido a “la gentrificación”. “El cierre de una librería siempre es una pésima noticia para el país en su conjunto. Las administraciones debemos de poner medidas contra la gentrificación que ponen en peligro estructuras culturales tan importantes”, decía Urtasun recién empezado el acto. En los datos presentados este jueves en otra librería icónica, la Rafael Alberti —que cumple 50 años— se muestra que las librerías tradicionales pierden clientes, sobre todo, con las cadenas de librerías, que crecen en un año un 3%. Otro porcentaje que, comparado con el 2% de incremento que tuvieron de 2017 a 2024, adquiere especial relevancia y refleja el impacto real de la gentrificación de la que se habla.

Pero lo negativo en el resumen del año se queda ahí. A pesar del descenso continuado desde 2017, las librerías siguen siendo, con diferencia, el principal canal de compra de libros no de textos con un 40%, seguido por internet, con 24%, y las cadenas de librerías con 16%.

Seguramente la mejor noticia que trae el barómetro llega para el mundo del cómic, que consolida un gran crecimiento para llegar a un 14,3 % de lectores, lo que supone un crecimiento del 38% con respecto a 2020. Una tendencia que se alinea con el crecimiento mundial del género, que se disparó, precisamente, el año de la pandemia. El año pasado el mercado mundial del cómic alcanzó un tamaño de unos 15.200 millones de euros, según estimaciones de la consultora Gran View Research.

El resto de datos apenas muestran variaciones con respecto a los del año pasado. El porcentaje de lectores que lee por ocio en su tiempo libre es del 66,2%, otro récord, pero apenas 1% más que el año pasado. A todos los resultados, eso sí, los atraviesa un factor evidente, pero importante: cuanto más tiempo se tiene, más se lee. Entre quienes no leen o leen poco, la falta de tiempo sigue siendo la principal barrera (42%). Eso explica en parte que los jóvenes de entre 14 y 24 años sigan siendo los que más leen, con un porcentaje del 76,9%. “Mujer, joven, universitaria y que vive en una ciudad”, ese sigue siendo el perfil más recurrente del lector en España, que no se altera desde hace años. También leen más los adultos mayores de 65 años, que llegan al 58%, un incremento notable de 13 puntos con respecto a 2017. “Este es un dato completamente político”, dijo Urtasun, “el principal obstáculo para la lectura en nuestro país es el tiempo. Defender la lectura es defender el derecho al tiempo propio, al descanso y a una vida más saludable. Leen más las franjas de edad que son más libres con su tiempo”.