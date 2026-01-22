Cierra la librería Tipos Infames, foco de cultura en Madrid durante 15 años
Sus fundadores anuncian la clausura a mediados de febrero por, aseguran, no haber podido con “la gentrificación”
La librería Tipos Infames en Madrid cerrará a mediados de febrero por, anuncian sus dueños en su cuenta de Instagram, la gentrificación: “Como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar”. Termina así la historia de este centro cultural en pleno barrio de Malasaña que, a finales de 2010, se convirtió en un espacio para la esperanza en plena crisis económica, aupado como ejemplo de resiliencia por la prestigiosa revista The Economist.
“Nos vamos tristes, obviamente, pero muy satisfechos con el trabajo realizado en estos 15 años”, dicen Curro Llorca, Alfonso Tordesillas y Gonzalo Queipo, sus fundadores. En 2010 llegaron al número 3 de la calle de San Joaquín a ocupar un espacio cuyo nombre, contaron entonces, tiene “algo que ver con ese grupete de Verlaine y Rimbaud, que se hacían llamar así: ‘Tipos infames”.
En los 120 metros cuadrados apostaron por la convivencia entre los libros y la hostelería. “Ser más que una librería, pero menos que una cafetería”, definía en este diario Queipo en 2016. Los tres amigos, como relataba The Economist, lidiaron una dura batalla contra la burocracia para inaugurar una librería que es también una cafetería, enoteca y un espacio expositivo en el sótano donde se han realizado presentaciones, conciertos y exposiciones.
“Os queremos agradecer todos estos años de fidelidad a los lectores, escritores y editoriales que habéis pasado por aquí. Hemos disfrutado mucho de todos estos años, pudiendo dar a conocer a voces nuevas y propuestas editoriales, así como entrar en contacto con los lectores donde han fluido las recomendaciones bidireccionales con nuestros parroquianos”, continúan.
Consiguieron el reconocimiento de los vecinos, los visitantes esporádicos y el sector de los libreros que en 2021 les concedió el premio Librería Cultural 2021 por su proyecto Un clásico moderno. El jurado destacó entonces la “impecable calidad” del proyecto presentado, tanto a la hora de explicar su trayectoria e identidad, como la dinamización que esta librería imprime al barrio de Malasaña.
“Si en ese tiempo hemos sido parte de vuestra vida y vuestras lecturas, ese sería el mejor reconocimiento posible. Seguiremos abiertos hasta mediados de febrero, hasta entonces os seguimos esperando para recomendaros lecturas y que sigáis dilapidando vuestro tiempo en Tipos Infames. ¡Nos vemos en la librería y por las librerías!”, se despiden los libreros.
