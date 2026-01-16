Los galeristas españoles irán a la huelga para exigir un IVA europeo

Las galerías de arte cerrarán del 2 al 7 de febrero en medio de los preparativos para la 45 edición de ARCO

Las galerías de arte contemporáneo españolas cerrarán sus puertas del 2 al 7 de febrero para exigir la bajada de un IVA (21%) que les tiene en desventaja frente a sus colegas europeos. La huelga es la principal medida del paquete acordado el viernes entre los profesionales del sector, unos 125 agrupados en el Consorcio de Arte Contemporáneo. La semana del cierre se producirá en plenos preparativos de la 45 edición de Arco que se celebrará entre el 4 y 8 de marzo. No es la primera vez que el sector cierra sus puertas. Ocurrió en 1991, por el mismo motivo económico que ahora amenaza su actividad, el IVA.

En su comunicado, los galeristas recuerdan que se han visto forzados a actuar ante la parálisis y falta de respuesta por parte del Gobierno y solicitan la adopción de un IVA cultural para artistas y galerías, trasponiendo la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022. “Nos vemos obligados” escriben los profesionales “a adoptar estas medidas ante una situación que está amenazando seriamente la sostenibilidad del trabajo de artistas y galerías”. “La falta de acción por parte del Gobierno de cara a la adopción de un IVA cultural como han hecho todos los países europeos de nuestro entorno, está siendo extraordinariamente perjudicial para el arte contemporáneo en España puesto que menoscaba la competitividad de las galerías de arte españolas haciendo prácticamente inviable su labor de defensa, apoyo, promoción e internacionalización del trabajo de nuestros artistas”, argumentan.

Los olvidados de la Cultura

Los gestores y artistas que trabajan en el arte contemporáneo resucitan una queja que ya han manifestado en diferentes ocasiones: son un sector olvidado de las políticas culturales. “Nos encontramos”, dicen “en desventaja frente a otros sectores creativos, como la música, las artes escénicas o el cine, cuyos profesionales cuentan con un tipo reducido de IVA en las ventas de sus creaciones a través de distribuidores”.

Además del cierre de los locales, los galeristas han decidido suspender durante tres meses la colaboración que habitualmente mantienen de manera altruista con museos y entidades privadas. Las galerías ayudan prestando obras, pero también compartiendo sus archivos sobre artistas y piezas de las que solo ellos tienen información. “Por una semana, dejamos de ser espacios culturales gratuitos, abiertos a la ciudadanía. De esta forma se cierra el mayor museo de España”, señalan.

En un multitudinario acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en diciembre del pasado año, galeristas y artistas leyeron el manifiesto titulado IVA Cultural Ya, un documento en el que denunciaron las desventajas que tiene para el arte contemporáneo español el mantener el 21% de IVA, mientras que Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Portugal ya lo han bajado en aras de la aplicación de la normativa europea, entre un 5% y un 7%. No hubo ninguna respuesta por parte del ministro de Cultura.

Concluye el texto del consorcio lamentando que “esta situación es injusta e insostenible, y contradice los principios de equidad cultural que deberían guiar la acción de cualquier gobierno comprometido con la cultura”.