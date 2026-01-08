El diestro colombiano Juan de Castilla, gravemente herido en Manizales

El parte médico señala que sufre fractura de tibia y peroné, una cornada con orificio de entrada y salida en el muslo derecho y múltiples contusiones

El torero colombiano Juan de Castilla sufrió el pasado martes una dramática cogida en la segunda corrida de la Feria del Café de Manizales (Colombia), en un festejo marcado por la dureza del percance y el triunfo del español David de Miranda. La cogida se produjo durante la lidia del tercer toro de la tarde, perteneciente a la ganadería de Santa Bárbara, cuando el torero afincado en España acudió al quite para auxiliar a uno de sus banderilleros. El toro lo prendió de manera violenta, lanzándolo al aire y zarandeándolo con extrema crudeza.

Las primeras informaciones confirmaron la gravedad de las lesiones: fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, una cornada en el muslo derecho con orificio de entrada y salida, además de múltiples contusiones por todo el cuerpo.

El festejo, en el que se lidiaron toros de Santa Bárbara para Román, David de Miranda y Juan de Castilla, quedó en un mano a mano en el que destacó el torero onubense. De Miranda sustituirá a Juan de Castilla en la última corrida de la feria, en la que también estaba anunciado.

El parte médico preliminar señala que durante la lidia del tercer toro ingresó a la enfermería el matador Juan de Castilla con heridas por asta de toro en cara posterolateral de muslo derecho, extenso desgarro muscular en el sitio de entrada y orificio de salida en cara anteroposterior de muslo derecho, además de hematoma muscular del muslo. A nivel de tercio medio de pierna izquierda presenta fractura abierta de tibia grado I. Se realiza por parte del equipo médico estabilización de fractura por ortopedistas bajo sedación por anestesiólogos, revisión y lavado de heridas de muslo por cirugía general y cx vascular. Fue trasladado al hospital de Santa Sofía, donde volverá a ser intervenido mañana, viernes.