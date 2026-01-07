Familiares y admiradores de Brigitte Bardot acuden a la última despedida con la legendaria actriz
El funeral y entierro en Saint-Tropez de la intérprete se retransmite en directo en pantallas gigantes
El funeral y entierro de la legendaria actriz Brigitte Bardot se celebra este miércoles en la iglesia Notre-Dame del’Assomption de Saint-Tropez, la localidad de la Costa Azul francesa donde residía. Muchos seguidores de la intérprete, fallecida a los 91 años el pasado 28 de diciembre, se han acercado hasta los alrededores del templo para seguir la ceremonia, que se prevé íntima y sencilla, a través de las pantallas gigantes instaladas en el puerto y el centro de la ciudad. Por la tarde, habrá un homenaje público en el conocido como “prado de los pescadores”, una ladera verde entre el pueblo y el cementerio.
Bardot representaba uno de los mayores símbolos del cine francés y, seguramente, del país entero. Se retiró de los platós en 1973, con apenas 39 años, pero ya le había dado tiempo a convertirse en mito, protagonizando películas como Y Dios creó a la mujer, La verdad o ¡Viva María!.
Además de estrella del séptimo arte e icono de belleza, la intérprete encarnó a lo largo de su vida distintas causas. Ante todo, mostró un país donde la mujer se emancipaba sexualmente y abandonaba el segundo plano social y cultural. Más tarde, se hizo célebre también por su feroz activismo en defensa de los animales. Finalmente, en los últimos tiempos, se había vuelto musa de la ultraderecha.
La presidenta del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha anunciado que acudirá al homenaje de la tarde “a título personal y amistoso”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El Supremo deniega que Ábalos acuda a la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado
“No hablarán mal el uno del otro”: Nicole Kidman y Keith Urban firman su acuerdo de divorcio
Familiares y admiradores de Brigitte Bardot acuden a la última despedida con la legendaria actriz
Supercopa de España en Arabia Saudí: horarios y fechas de las semifinales y la final
Lo más visto
- Lotería del Niño de 2026 | El primer premio es para el 06703
- Trump asegura que si pierde las elecciones de mitad de mandato “buscarán una excusa” para destituirle
- Estados Unidos amenaza con tomar Groenlandia por la fuerza
- Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 6 de enero de 2026
- La CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército