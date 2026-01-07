Ir al contenido
Familiares y admiradores de Brigitte Bardot acuden a la última despedida con la legendaria actriz

El funeral y entierro en Saint-Tropez de la intérprete se retransmite en directo en pantallas gigantes

Algunos asistentes al funeral de Brigitte Bardot, hoy en Saint-Tropez.Foto: SEBASTIEN NOGIER (EFE)
El País
El País
Madrid -
El funeral y entierro de la legendaria actriz Brigitte Bardot se celebra este miércoles en la iglesia Notre-Dame del’Assomption de Saint-Tropez, la localidad de la Costa Azul francesa donde residía. Muchos seguidores de la intérprete, fallecida a los 91 años el pasado 28 de diciembre, se han acercado hasta los alrededores del templo para seguir la ceremonia, que se prevé íntima y sencilla, a través de las pantallas gigantes instaladas en el puerto y el centro de la ciudad. Por la tarde, habrá un homenaje público en el conocido como “prado de los pescadores”, una ladera verde entre el pueblo y el cementerio.

Bardot representaba uno de los mayores símbolos del cine francés y, seguramente, del país entero. Se retiró de los platós en 1973, con apenas 39 años, pero ya le había dado tiempo a convertirse en mito, protagonizando películas como Y Dios creó a la mujer, La verdad o ¡Viva María!.

Además de estrella del séptimo arte e icono de belleza, la intérprete encarnó a lo largo de su vida distintas causas. Ante todo, mostró un país donde la mujer se emancipaba sexualmente y abandonaba el segundo plano social y cultural. Más tarde, se hizo célebre también por su feroz activismo en defensa de los animales. Finalmente, en los últimos tiempos, se había vuelto musa de la ultraderecha.

La presidenta del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha anunciado que acudirá al homenaje de la tarde “a título personal y amistoso”.

Más información

Las 10 mejores películas de Brigitte Bardot: de ‘Y Dios creó a la mujer’ a ‘La verdad’ y ‘¡Viva María!’

Gregorio Belinchón | Madrid

Brigitte Bardot, una vida en imágenes

El País

