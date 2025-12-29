Ir al contenido
Cultura
Museo del Prado

José Sacristán glosa el Museo del Prado a través de Ramón Gaya: “Es una especie de patria”

La institución celebra un nuevo récord de visitantes en 2025

El País
El País
El Museo del Prado ha publicado este lunes un vídeo en sus redes sociales en el que el actor José Sacristán, intérprete imprescindible de la escena y el cine españoles, pone voz a las reflexiones que Ramón Gaya sobre la pinacoteca madrileña, los maestros de la pintura y la esencia del arte volcó en su ensayo de 1953 Roca española. La grabación se ha realizado para celebrar la incorporación del manuscrito original del libro a los fondos de la institución, donado por su viuda, Isabel Verdejo.

La obra “condensa la profunda relación del pintor y escritor murciano con el Prado y su papel en la identidad cultural española”, asegura el Prado en un comunicado, donde informa que el texto pasará a formar parte de la Biblioteca del Museo. “La iniciativa de recordar la figura de Ramón Gaya y su visión única del Museo del Prado nace de la voluntad de esta institución de poner en valor la cultura y el peso del arte en nuestra identidad”, dice el escrito difundido.

Ramón Gaya, el escritor y pintor murciano fallecido en 2005, tuvo una relación estrecha con el Museo del Prado desde que lo visitó por primera vez con 17 años gracias a una beca del Ayuntamiento de Murcia. Esta institución fue su principal referente pictórico y emocional a lo largo de su carrera. El vínculo se estrechó aún más cuando, en las Misiones Pedagógicas de 1932, copió obras del museo para llevarlas al ámbito rural como parte de un “museo del pueblo”, símbolo de su compromiso social y educativo.

Tras ser exiliado durante la Guerra Civil, Gaya se refirió al Prado como “una especie de patria”, un lugar de pertenencia y consuelo, tanto físico como espiritual.

El 2025 del Prado

Con la publicación de este vídeo, el Prado ha aprovechado para despedir el año 2025. El museo celebra un nuevo récord de visitantes, por tercer año consecutivo, con un total de 3.479.838 asistentes, superando los 3.457.057 millones de visitantes del año pasado. En su nota, la institución recuerda que alcanzó un momento histórico el 15 de septiembre del rey Felipe VI el 15 de septiembre comentando Las Meninas para celebrar las 1.000 emisiones de sus directos en Instagram.

