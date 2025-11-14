Ir al contenido
Muere el músico e investigador del folclore Luis Martín Díez, cofundador del Nuevo Mester de Juglaría

El artista y productor cultural fallece como mito de la renovación de la música tradicional

Juan Navarro
Juan Navarro
Valladolid -
El músico, investigador, productor cultural y cofundador del Nuevo Mester de Juglaría Luis Martín Díez, ha fallecido este viernes en Pozuelo de Alarcón (Madrid), según ha confirmado el Ayuntamiento de Segovia, donde el artista es Hijo Predilecto de la ciudad. Martín Díez ha pasado a la historia por su contribución al análisis y renovación del folclore castellano en las últimas cinco décadas, en las que se dedicó a esta música tradicional. La banda folclórica llevaba en activo desde 1969, con decenas de discos y temas reivindicando estos cantares. El fallecido, voz, guitarra y laúd del grupo, dirigió durante más de 30 años el festival Folk Segovia.

El investigador folclórico participó en los más de 2.000 conciertos realizados por el Nuevo Mester de Juglaría y pertenecía junto a sus compañeros Fernando Ortiz, Rafael San Frutos, Llanos Monreal y Paco García al núcleo fundador de la banda, con otros tres integrantes que la abandonaron anteriormente. Entre todos lanzaron discos clásicos y cruciales para el folclore moderno como Los Comuneros o Romance del Pernares. El Ayuntamiento de Segovia, su ciudad, ha emitido un comunicado ensalzando la figura del artista en calidad de “un referente imprescindible en la investigación, difusión y preservación del folclore tradicional” además de “embajador cultural” segoviano.

El Consistorio ha agradecido a Martín Díez por su “extensa labor artística y cultural” que llevó sus temas a escala nacional e internacional. Sobre el difunto, “cuya huella permanecerá en la historia musical y sentimental de Segovia”, destacan su bagaje cultural, con más de 20 discos, temas muy conocidos por varias generaciones y cientos y miles de conciertos en España y el mundo.

El grupo ha emitido también un mensaje cariñoso y sentido hacia el músico. “Poseedor de una espléndida y personalísima voz y destacado instrumentista de bandurria, Luis aportó su talento desde el primer momento hasta su última aparición en un escenario, precisamente en el concierto que el Mester ofreció en la noche de San Pedro, el pasado 29 de junio, al pie del Acueducto”, describen sus colegas musicales. “Sus compañeros del Mester sentimos hoy un vacío y una tristeza que es imposible expresar en unas líneas”, zanja el comunicado.

Otra entidad de gran relevancia para Martín Díez, el colectivo Folk Segovia, se ha pronunciado también sobre esta pérdida: “Qué difícil va a ser continuar. Será una sensación muy extraña cuando este verano vuelva Folk Segovia y no estés presente, viendo los conciertos, paseándote por La Alhóndiga, dándonos consejos o disfrutando en una terraza mientras suenan los grupos de pasacalles”.

La organización ha colgado, junto a estas líneas, una foto de este verano en dicho concierto bajo el acueducto de Segovia, abarrotado, con sus vecinos escuchando por última vez al referente folclórico: “Nuestro corazón está con tu familia, con tus allegados, con tus compañeros del Nuevo Mester, con quienes pudiste compartir un último concierto en tu ciudad, en una plaza del azoguejo que, como siempre, estaba a rebosar”.

Juan Navarro
Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, buscándose la vida y pisando calle. Grado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS. Autor de 'Los rescoldos de la Culebra'.
