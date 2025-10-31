Muere a los 72 años el actor francés Tchéky Karyo, conocido por ‘Nikita’ o ‘El oso’

El actor francés Tchéky Karyo, reconocido por sus interpretaciones en películas como Nikita y en series como The Missing, falleció este viernes a los 72 años víctima de un cáncer. “Valérie Keruzoré, su esposa, y sus hijos comunican con profundo dolor la muerte de Tchéky Karyo a causa de un cáncer”, informó la familia en un comunicado difundido por la cadena pública Franceinfo.

De ascendencia griega y turca, Karyo nació en Estambul en 1953, aunque creció en Francia, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística. Su debut cinematográfico se produjo en 1982 con la película La Balance, de Bob Swaim, un thriller policial por el que fue nominado al César al mejor actor revelación.

Karyo, con Gerard Depardieu en 'El regreso de Martin Guerre' (1982).

A lo largo de su trayectoria, participó en numerosas producciones destacadas, entre ellas L’Ours (1988), dirigida por Jean-Jacques Annaud, y Nikita (1990), bajo la dirección de Luc Besson, que consolidó su fama internacional. En la década de 1990, la fama que había alcanzado en Francia le permitió acceder a una carrera internacional. Así, se le pudo ver junto a Gérard Depardieu en 1492: Cristóbal Colón (1992), luego con Will Smith y Martin Lawrence en Bad Boys (1995), y también como ministro de defensa ruso en GoldenEye, también en 1995.

Más recientemente, Tchéky Karyo había participado en las muy oscuras De guerre lasse de Olivier Panchot, interpretando a un mafioso marsellés, y La Résistance de l’air de Fred Grivois, en el papel de un padre alcohólico e impotente. En los últimos años, Karyo alcanzó gran popularidad por su papel en la serie británica The Missing (2014-2016), donde interpretaba a un detective francés que conectaba las tramas de las dos temporadas.