Cultura
Fotografía

Carmela García gana el Premio Nacional de Fotografía 2025

La artista lanzaroteña centra su obra en repensar el mundo desde una perspectiva de género. El jurado ha destacado que su obra “transforma y cuestiona los imaginarios sociales, visibilizando realidades que han permanecido en los márgenes”

El País
El País
Madrid -
La artista lanzaroteña Carmela García ha obtenido hoy el Premio Nacional de Fotografía, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros. La obra de la creadora, de 61 años, está centrada en “la doble necesidad de repensar y cambiar el mundo”, siempre desde una perspectiva de género, según su perfil como profesora en el máster de PHotoEspaña.

Su trabajo se ha expuesto en museos españoles como el Reina Sofía, el Musac, el IVAM o el CAAM, e internacionales en EE UU, Japón, Francia, Países Bajos o Dinamarca. También participó en ferias de arte y fotografía como Art Bassel, Arco Madrid, Paris Photo o Frieze. Entre 1998 y 2015 estuvo representada por la galería Juana de Aizpuru en Madrid.

El jurado ha destacado la obra de la artista porque “transforma y cuestiona los imaginarios sociales, visibilizando realidades que han permanecido en los márgenes desde una perspectiva de género y queer”. Además, ha señalado que la artista “recontextualiza la fotografía utilizando lenguajes muy contemporáneos donde se mezclan, también, el video, las instalaciones, el collage y el uso de fotografía de archivo".

“Su obra se despliega como un ejercicio que se desarrolla tanto a partir de la historia de las relaciones sociales entre las mujeres como en una ficción en curso que nos ofrece visiones oblicuas del contacto personal, las afinidades y el amor entre ellas”, agrega su perfil en la web de PHotoEspaña. A menudo, compagina la fotografía con videocreación, collage o instalaciones.

Archivado En

