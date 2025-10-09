La compañía gallega Pistacatro, Premio Nacional de Circo 2025

La compañía gallega Pistacatro —liderada por Aitor Garuz, Pablo Reboleiro, Belem Brandido y José Expósito— ha sido reconocida este jueves con el Premio Nacional de Circo 2025 por “su destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de una enorme presencia escénica, rigor y carisma, con importantes hitos en 2024, como la gira de Drop, un montaje sorprendente con un lenguaje propio, y la consolidación de su espectáculo Orquesta de malabares, en el que fusionan la música y el circo", ha informado en una nota el Ministerio de Cultura, que otorga el premio.

El jurado también ha reconocido a la compañía, fundada en 2006, como impulsores de un “nuevo circo gallego” y ha subrayado la tarea de descubrir artistas emergentes en las últimas décadas, con “trabajos que aúnan la innovación y la educación”. También, han felicitado la contribución a la difusión y estudio del género por las Jornadas D10!, un espacio centrado en la producción de conocimiento sobre el circo, impulsadas por el grupo desde hace una década. La compañía, según detallan en su web, “distribuye sus propias producciones o algunas otras que nacen de la matriz creativa del proyecto Circonove, así como aquellas que consideramos importantes bajo criterios de calidad e interés cultural”.

El galardón, dotado con 30.000 euros, es concedido por Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas de la Música (Inaem). El jurado de esta edición estuvo presidido por la directora general del Inaem, Paz Santa Cecilia Aristu, quien estuvo secundada en la vicepresidencia por Miriam Gómez, subdirectora general de Teatro del Inaem. También formaron parte del jurado Rosa Colell, coordinadora en CircoRED; el profesor y gestor cultural Luis Lozano Macarro, el autor de teatro Manuel Benito Picón, el coordinador de la revista Zirkólika, Vicente Llorca; la directora artística del Festival Circorts, codirectora de Fira Trapezi Reus y miembro de La Puça Espectacles Cristina Cazorla, la profesora Pilar Toboso Sánchez y Michael Ferreri, malabarista y Premio Nacional de Circo 2024.