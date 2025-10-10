Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Obituario

Muere John Lodge, cantante y bajista de The Moody Blues que grabó ‘Nights in White Satin’

El británico, que ha fallecido a los 82 años, se unió a la banda dos años después de su formación y con él el grupo evolucionó del rhythm and blues al rock sinfónico

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

John Lodge, bajista y uno de los cantantes de la banda británica de rock The Moody Blues, ha fallecido a los 82 años, según informó su familia este viernes en un comunicado citado por medios del Reino Unido. La familia describió a Lodge como un “querido esposo, padre, abuelo, suegro y hermano”, y explicó que había sido “arrebatado de manera repentina e inesperada”.

Nacido en Birmingham, Lodge se unió a The Moody Blues en 1966, dos años después de la formación del grupo. Con él, la banda se alejó de sus raíces originales de rhythm and blues para adentrarse en el terreno del rock sinfónico. En 1967 el grupo publicó su gran éxito Nights in White Satin (conocida en España como Noches de blanco satén), donde Lodge tocó el bajo y realizó los coros. Lodge permaneció en la agrupación hasta 2018, cuando el grupo dejó de actuar en vivo tras la retirada de Graeme Edge, el último miembro original. Ese mismo año, The Moody Blues ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

La banda es ampliamente reconocida por su papel pionero en el rock progresivo, especialmente por el uso innovador de arreglos orquestales y del Mellotron, un instrumento de teclado electromecánico que caracterizó su sonido. “John se fue en paz, rodeado de sus seres queridos y de los sonidos de The Everly Brothers y Buddy Holly”, añade el comunicado familiar, en referencia a los músicos que Lodge admiraba profundamente.

Su álbum de 1967, Days of Future Passed, es considerado uno de los primeros discos conceptuales de la historia, al fusionar el rock con la música clásica. De este trabajo surgió uno de los grandes éxitos de la banda: Nights in White Satin. También formó parte de discos icónicos como On the Threshold of a Dream (1969), A Question of Balance (1970) y Seventh Sojourn (1972), etapa en la que The Moody Blues consolidó su influencia dentro del rock progresivo.

La familia de Lodge destacó que el artista “era más feliz cuando estaba sobre el escenario”. En los últimos años, había seguido actuando junto a su yerno Jon Davison, actual vocalista de Yes, y colaboraba con sus hijos Emily y Kristian. Lodge cursó estudios en el Birmingham College of Advanced Technology y contrajo matrimonio con su esposa Kirsten en 1968. Tuvieron dos hijos, y uno de los temas más personales de la banda, Emily’s Song, fue compuesto en honor a su hija. El músico se definía como cristiano evangélico y aseguraba que su fe lo había ayudado a mantenerse alejado de los excesos del mundo del rock.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Kris Kristofferson y el blues de la frontera: México, la tierra mitológica del ‘outlaw’ country

Alejandro Santos Cid | México

Mujeres en primera línea de la resistencia del blues rock guitarrero

Ricardo de Querol

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_