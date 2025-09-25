Un figurante muere en el rodaje de la nueva película de Los Javis: “Cayó por una escalera, sin llegar a filmar”

Un hombre que trabajaba como figurante en el rodaje de la nueva película de Los Javis, La bola negra, ha muerto después de tropezar accidentalmente, caer por una escalera y golpearse la cabeza. El hecho sucedió el 1 de septiembre alrededor de las dos y media de la tarde en la Universidad Pontificia Comillas, que había sido alquilada para el rodaje, según ha desvelado este jueves El diario montañés y ha confirmado este periódico. El hombre, de 78 años, fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde murió tres días después. Un portavoz del equipo de Los Javis ha remarcado a EL PAÍS que el accidente fue “sin llegar aún a rodar”, sino que en los preparativos previos.

La fuente consultada ha explicado que era el primer día que el hombre asistía al rodaje, tras una convocatoria para figurantes a la que acudieron más de 100 personas. Según su relato, el figurante estaba en los procesos previos de maquillaje y vestuario cuando, caminando por el lugar, cayó por una escalera “normal y corriente con todas las medidas de seguridad” y se golpeó la cabeza. Asegura también que fue asistido por un médico y una enfermera —que “por suerte” eran parte del grupo de figurantes— y que fue derivado al hospital inmediatamente estando consciente, por lo que “en ningún momento nadie imaginó esa gravedad”.

La nueva película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, La bola negra, comenzó su rodaje en agosto y desde el equipo confirman que el calendario de grabación no ha sido modificado tras el accidente, incluso ese mismo día siguieron trabajando. El largometraje se centrará en la vida y obra de Federico García Lorca, con Guitarricadelafuente como protagonista, en su debut como actor, y con la participación de Penélope Cruz.