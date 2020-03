Héctor Abad Faciolince: lecturas para superar la cuarentena

Héctor Abad Faciolince en el programa ¿Qué estás leyendo?

Héctor Abad Faciolince ha desafiado la crisis del coronavirus y se ha plantado en Madrid contra la lógica del pánico y la cuarentena. Publica estos días Lo que fue presente (Diarios 1985-2006), una inmersión en su vida privada y secreta. El colombiano, autor de El olvido que seremos (ambos en Alfaguara), elige precisamente varios libros clásicos que nos llevan de la peste bubónica de Florencia del siglo XIV que reflejó el Decamerón de Boccaccio a la que narra Camus, cuyas ventas ya se han disparado.

"Me gusta tanto España que me molestaba la idea de no venir. Y es muy interesante verla en estas circunstancias", cuenta antes de empezar la entrevista. Faciolince (Medellín, 1958) recomienda:

- Decamerón, Giovanni Boccaccio (escrito entre 1351-1353).

- Diario del año de la peste, Daniel Defoe (libro de 1722).

- Los novios, Alessandro Manzoni (publicado en 1842 y que narra la peste de Milán de 1630).

- La peste, Albert Camus (1947).

- Ensayo sobre la ceguera, José Saramago (1995).

- Vida de Henry Brulard (diarios de Stendhal).

- Poesía de Joan Margarit.