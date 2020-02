La ausencia de Polanski no desactiva la tormenta de los César

El suspiro de alivio ha durado poco. Puede que el anuncio de Roman Polanski de que no asistirá a la ceremonia de los César esta noche en París haya calmado algo los nervios de organizadores y presentadores de la gala más importante del cine francés. Con su decisión, se desactiva uno de los potenciales conflictos más evidentes de la noche, en vista de las numerosas protestas externas e internas del mundo del cine que desató la nominación récord a 12 césars que recibió su última película, El oficial y el espía, mientras surgían nuevas acusaciones de violación contra el realizador franco-polaco coincidiendo con su estreno. Pero la tormenta que se fragua en la sala Pleyel de París donde se congregarán esta noche las principales figuras del cine galo es más profunda y difícil de aplacar.

Para empezar, Polanski puede hacerse aún con premios como el de mejor dirección, que podrían agitar la ceremonia dentro y fuera de la sala. De hecho, varios grupos feministas han decidido mantener este viernes las protestas convocadas desde hace semanas delante de la alfombra roja para manifestar su rechazo a la celebración de una figura convertida, para no pocos en Francia y allende, en símbolo de la impunidad de la violencia machista.

Además, el problema no gira solo en torno a un único nombre. Todo el sistema de los César, y por ende el cine nacional galo, ha sido cuestionado estas últimas semanas por centenares de actores y realizadores, que han criticado abiertamente la opacidad y ausencia de paridad de la Academia del Cine que otorga los Oscar franceses, al igual que una falta de diversidad que, subrayan, tampoco resuelven las otras 12 candidaturas de Los Miserables de Ladj Ly.

Las quejas ya han provocado la dimisión al completo de la dirección de la Academia. Simbólicamente, esta anunció, esta misma semana, el nombramiento de una mujer, la productora Margaret Menegoz, de forma interina al frente de la institución, que ha prometido además una profunda renovación en los próximos meses para atender a las demandas de más diversidad y paridad de sus directivos y hasta miembros. Otra mujer, la actriz y humorista Florence Foresti, será la presentadora principal de la ceremonia.

Y, pese a todo, las nubes siguen amenazando con lluvia y vientos huracanados esta noche París, tanto fuera como dentro de la sala Pleyel.

El anuncio de Polanski, que hizo mediante una declaración enviada a la Agencia France Presse (AFP), llegó apenas 24 horas antes del comienzo de la gala. “Desde hace varios días me preguntan: '¿Irás o no a la ceremonia de los César?' La pregunta que yo hago es más bien la siguiente: '¿Cómo podría ir?'. Esto promete convertirse más en un simposio que en una fiesta del cine que se supone debe recompensar a sus mayores talentos”, dijo Polanski, que ha negado enfáticamente la última acusación en su contra, la que hizo a finales del año pasado la fotógrafa Valentine Monnier, que asegura que el realizador la violó y golpeó en 1975.

El director, que calificó la docena de acusaciones de agresiones en su contra de las pasadas décadas de “fantasmas de mentes enfermas”, aseveró que si ha tomado esta decisión es para “proteger” a su familia, pero “lamentó” que ello le impida “hacer frente a un tribunal de opinión autoproclamado dispuesto a pisotear los principios del Estado de derecho para que lo irracional triunfe de nuevo”.

No son sin embargo solo las “activistas”, como las llama Polanski, las que criticaban la presencia y hasta premiación del realizador. Otra nominada, la actriz Adèle Haenel, también lamentó la lluvia de nominaciones que ha recibido Polanski por su película. “Distinguir a Polanski es escupirle a la cara a todas las víctimas. Quiere decir: ‘No es tan grave violar a las mujeres’”, dijo a The New York Times la nominada como mejor actriz por Retrato de una mujer en llamas. La ya ganadora de dos César se ha convertido en una de las caras del Me Too francés tras acusar al director Christophe Ruggia de haber abusado sexualmente de ella cuando era adolescente.

Este mismo viernes, también el ministro de Cultura, Franck Riester, cuestionó la posibilidad de que Polanski se haga con el premio a la mejor dirección. Aunque se manifestó a favor de “no mezclar las obras y los artistas” y advirtió en contra de “hacer justicia en sustitución de la justicia”, en entrevista en la emisora France Info Riester subrayó una vez más que “no porque se sea un artista, incluso uno muy reconocido, puede haber garantía de impunidad”. Por ello, aunque no descartó que El oficial y el espía se haga con otros César que premien a todo el equipo, consideró que otorgarle a Polanski el premio a la mejor dirección sería un “mal símbolo ante la necesaria toma de conciencia contra la violencia machista”.