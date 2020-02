Un libro sobre los ‘nadie’ que hicieron la guerra en Colombia

X: el Francotirador rebelde (Tusquets) es un libro de preguntas. No solo es la historia de un anónimo que hizo la guerra en Colombia, una inmersión a la vida de un exguerrillero que desertó de las FARC, sino también el vehículo para narrar la incertidumbre que vive el país andino después de que miles de hombres entregaran sus armas.

Usando su mirada de periodista y extranjero en Colombia -y burlándose permanentemente de ella-, el reportero José Fajardo se pregunta cómo un muchacho algo más joven que él y con quien compartía el gusto por el punk terminó en las selvas colombianas como un francotirador. Necesitaba saber- dice en diálogo con EL PAÍS- las razones que llevan a una persona a empuñar las armas. “Necesitaba saber por qué abandonó a sus compañeros y decidió desertar. Y, por encima de todo, me preocupaba saber cómo estaba tras regresar a la sociedad”.

Pero la historia le permitió a Fajardo cerrar un círculo familiar propio. Había llegado a Colombia por amor y, una vez en el país, decidió buscar la historia de su tío, también llamado José Fajardo, que vivió en Colombia en la década de los 80, terminó enrolado en la guerrilla urbana del M-19, escribió un libro sobre un comandante y murió en circunstancias no claras en Brasil. Andaba sumergido en esa búsqueda cuando un joven que había conocido en una cobertura periodística en la X Conferencia de las FARC, el Woodstock de la guerrilla, y con quien había creado un lazo de amistad, le escribió para pedirle que contara su historia. Con una única petición: no divulgar su nombre.

"Colombia ha sido el país de los nadie, del que mata y no quiere que su nombre se sepa, del que muere y nadie se acuerda. Esta reflexión es del cronista Alberto Salcedo Ramos. Se le ocurrió cuando le conté que estaba escribiendo esta historia un día que almorzamos juntos. El protagonista de este libro a partir de ahora será X, porque la dinámica de la guerra lo impone. La violencia en Colombia convierte a sus ciudadanos en gente anónima. Poner en riesgo sus vidas no tiene sentido".

De ahí se desprende la historia de X, un relato honesto en el cual el lector va descubriendo las preguntas y dudas que tiene su autor y pone sobre las 170 páginas. Su mirada sobre la burocracia, las élites y otros aspectos de la colombianidad así como las autocríticas a los “periodistas y su ego”. “No creo en periodistas con grandes verdades que se retratan como héroes y en este caso en un país ajeno. Colombia es un país muy complejo, no me hubiera atrevido a hacer un retrato de este país, eso ya lo han hecho grandes como Salcedo o Alfredo Molano. Pero sí trato de hacer una aproximación a través del personaje”, cuenta el autor a este diario.

Y aunque predominan dos voces: la de Fajardo y la de X, es un libro coral que intenta mostrar la diversidad de las voces de la guerra en Colombia. Y esa es una de las cosas más destacables del libro. Habla con sus psicólogas, con su familia, con expertos del gobierno y militares que durante años fueron los enemigos de X, con otros periodistas. “En el contexto de polarización que vive el país creo que es importante encontrar voces diversas y que se puede reivindicar la palabra, que decir cualquier cosa sea mucho mejor que usar las armas”.

Si bien narrar la historia de un francotirador puede ser polémico en un contexto de una guerra tan larga y dolorosa, lejos de ser una oda o un escarche a un francotirador, intenta abordarlo en su dimensión más compleja. Al tiempo que muestra su faceta de asesino y calculador se acerca a una persona que se enamora y sufre. Y ahí es cuando el autor se lanza con una pregunta crucial del libro, ¿puede X ser también una víctima?

“Era otro punto que quería explorar en el libro. Y era plantear cómo es que este chico que era considerado el verdugo y que carga con un estigma en la sociedad colombiana, también pudiera ser una víctima en cierto modo. Me interesaba, por lo menos tratar de entender sus circunstancias y explicar qué le llevó a hacer lo que hacía y qué consecuencias ha tenido eso”, agrega Fajardo. No avizora respuestas. “Tiene que dárselas cada uno, sobre la necesidad de la violencia en una sociedad tan desigual, sobre quién es víctima y verdugo. Para mí, la única certeza es que no hay cosas absolutas en un conflicto tan largo”, dice el periodista que buscaba el fantasma del pasado que era su tío y se encontró con el pasado de Colombia.