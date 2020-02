¡La madre de Luke Skywalker vive!

La bomba llega en la última página. En una viñeta splash, con el plano ligeramente picado, un Darth Vader estupefacto contempla a su mujer. A su mujer que murió, tal y como contaba La venganza de los Sith, en el parto, dando a luz a dos gemelos: Luke y Leia. Pero Padme Amidala está viva.

Desde que tomó la decisión de hacer tabula rasa a décadas y décadas de contenido, Disney está moldeando el canon de Star Wars más allá de sus películas. Fue una decisión extremadamente controvertida y con sus momentos de escarnio, como cuando Kathleen Kennedy afirmó que la dificultad de Star Wars era trabajar en material completamente original, sin un corpus de novelas detrás. Los forofos de Star Wars (con razón), se le echaron encima, pues ha sido la Lucasfilm de Kennedy la que ha decidido anular decenas y decenas de novelas que eran canon para que el Star Wars de Disney viaje ligero de equipaje.

El reducidísimo nuevo canon de Disney para la saga 'Star Wars'.

Pero, y a pesar de cómo las prisas y las peleas creativas han impedido a Episodio IX ser el broche de oro que se esperaba a la nueva trilogía, cuesta sostener que Disney no esté ofreciendo una visión interesante del universo Star Wars. Para empezar, ha dado ya al menos dos películas magníficas con un enorme consenso: Star Wars Episodio VII y posiblemente el mejor filme de la saga, la excelente Rogue One. Pero es que se ha desmarcado en televisión con la pieza más fascinante hasta la fecha que ha dado esta eterna franquicia: la maravillosa The Mandalorian.

Sin embargo, la gran bomba, que tal vez anticipe futuras revoluciones, ha llegado en el primer número de Star Wars: Darth Vader, escrito por Greg Park y dibujado por Raffaele Ienco. En su página 34, el canon, como describíamos, salta por los aires con la resurrección de la madre de Luke. Lo curioso es que salta por los aires para restablecerse.

De los muchos agujeros de guion que fue dejando la construcción de la saga Skywalker, ninguno resultaba tan chocante como la contradicción entre El Retorno del Jedi y La venganza de los Sith. En la primera, en una escena muy emotiva vivida en Endor, Leia ahondaba en los recuerdos de su madre y se la describía a Luke, que jamás la conoció. Sin embargo, en La venganza de los Sith, Padme moría al dar a luz, y era enterrada en Naboo en una de las secuencias más bellas que ha dado la saga, con un hermoso travelling cenital que demostraba que Lucas, de tanto en tanto, aún tenía pólvora en su puesta en escena: la secuencia termina en la mano muerta de Padme, que sostiene el colgante que le regaló Anakin Skywalker cuando aún era un niño.

ampliar foto La mejor página de 'Star Wars: Darth Vader' funde la caída de Luke al abismo de 'El imperio contraataca' con la de Padme.

Parece que esta nueva pieza de información apuntará a resolver semejante entuerto. Muchas de las teorías que ya hierven por Internet apuntan a que tal vez esta Amidala pudiera ser un clon. Pero de la emocionante lectura del editorial que incluye este primer número, firmado por el editor senior de Marvel Mark Paniccia, me inclinaría a pensar que no va a ser el caso. Algo tan retorcido como la clonación haría de este alucinante cliffanger algo abstruso, barroco y en definitiva banal. Una promesa contenida en dicho editorial me estremece: "Creemos que será una historia para la historia... Una que tocará a las tres trilogías y explorará los misterios que confluyeron en el ascenso de Vader."

Esta primera pieza es, desde luego, memorable. Aunque su mejor escena no es esa vuelta de tuerca final. Su mejor escena, sin duda, es una maravillosa evocación de Darth Vader. Como la magdalena de Proust, la visita a su pasado provoca a Vader una hemorragia de recuerdos, y en una página se funde la caída de su hijo que cierra El imperio contraataca con el amor de su vida, Padme.

Le seguiremos la pista.

Ángel Luis Sucasas es director narrativo del estudio de videojuegos Tequila Works y novelista en sellos como Planeta, Dolmen Editorial y Nevsky Books.