Madrid planea cubrir el Templo de Debod en “la próxima legislatura”

El plan del Ayuntamiento de Madrid para salvar el Templo de Debod y salir del paso ante las críticas del ministro de Antigüedades y Turismo de Egipto, Jaled El-Enany y, antes, del egiptólogo Zahi Hawass y consiste en monitorizar el estado de salud de la piedra. “Lo más urgente, como apuntaron los expertos reunidos en las jornadas en 2018 [El Templo de Debod y su conservación], es conocer cómo se encuentra el templo”, explica Luis Lafuente, director de patrimonio cultural del Ayuntamiento de Madrid. “Dedicaremos una legislatura [por un mandato municipal] a analizarlo y la siguiente lo cubriremos. Sin cubrir, el edificio sufre, aunque no se encuentra en un estado grave de conservación”, asegura el responsable de los monumentos de la ciudad.

Lafuente reconoce que cuando Egipto regaló el templo en 1968 se hizo con la condición de cubrirlo para garantizar su conservación y seguridad, pero “se reclamó una moratoria por problemas financieros”. “Zahi Hawass y Jaled El-Enany tienen razón porque España aceptó la condición de cubrir el templo y habría que haberlo asumido”, declara Lafuente. Sin embargo, no es la prioridad del consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida. Primero quieren estudiarlo y luego ya lo cubrirán, a pesar de que reconocen que “meter un edificio ahí es complejo, porque alteraría mucho el paisaje urbano al que acuden muchas personas para disfrutar”.

Entre las opiniones de consenso de aquellas jornadas de 2018 se aclaró que no puede haber un proyecto científico de conservación sin diagnóstico. “Cualquier decisión de calado, sea la cobertura del templo o su restauración, solo puede plantearse tras un análisis exhaustivo de todos los problemas”, determinaron los expertos. Además reclamaban instalaciones anejas para la atención de las visitas. Lafuente aclara que no plantea limitar las visitas, aunque se reducirá el aforo de personas en el interior y se levantará un centro de interpretación a la entrada del parque, en el paseo Pintor Rosales.