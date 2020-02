Billie Eilish estrena ‘No Time to Die’, su canción para el nuevo James Bond

La cantante estadounidense Billie Eilish, icono de la generación Z (los nacidos entre mediados de los noventa y 2010, y gran triunfadora de los premios Grammy, ha lanzado su esperado tema para la próxima película de James Bond, No time to Die, cuatro días después de su actuación en la entrega de los Oscar. La canción es una balada de cuatro minutos que habla de traición y desesperación, escrita junto a su hermano mayor, Finneas.

En España, la película se titulará Sin tiempo para morir y se estrenará el 2 de abril. No time to Die es el título número 25 de la saga James Bond. Daniel Craig volverá a asumir el papel protagonista principal, interpretando por al agente secreto por quinta y última vez.

El tema, con arreglos orquestales, fue publicado este jueves en YouTube y a varios páginas de Internet de difusión de música en streaming. Titulado,como el filme, No Time to Die, fue producido por Finneas con un arreglo musical de Hans Zimmer y Matt Dunkley. La canción, lanzada por el sello Darkroom / Interscope Records, cuenta con la participación del veterano guitarrista británico Johnny Marr.

Eilish, de 18 años, se convierte en el artista más joven en escribir y grabar una canción para James Bond, siguiendo los pasos de estrellas como Adele, Madonna y Paul McCartney. Las letra de la canción sugiere un romance con final infeliz. Eilish canta en el estribillo: "Engáñame una vez, engáñame dos veces. ¿Eres la muerte o el paraíso? Ahora nunca me verás llorar. Simplemente no hay tiempo para morir".

Eilish ha anunciado que interpretará la canción en vivo por vez primera vez en los Brit Awards en Londres el 18 de febrero, antes del inicio el 9 de marzo de su gira por Norteamérica, según ha informado su compañía discográfica.

Se esperaba que la canción se presentara en la ceremonia de entrega de los Oscar, pero Eilish optó por cantar Yesterday, de los Beatles durante el bloque in memoriam. Dos semanas antes, Eilish barrió en los Grammy cosechando cuatro premios principales: mejor álbum, mejor disco, canción del año y mejor artista revelación y convirtiendose en el segundo músico en conseguir cuatro categorías en la misma noche.

Eilish escribió y grabó la mayor parte de su álbum debut de estudio When We Fall Asleep, Where Do We Go? con su hermano Finneas, de 22 años, en la pequeña habitación de casa de Los Ángeles.