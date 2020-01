Almodóvar desvela que Penélope Cruz entregará en los Oscar el premio a mejor película extranjera

La actriz Penélope Cruz y el director Pedro Almodóvar, este sábado en Málaga en los Premios Goya. En vídeo, Penélope Cruz comenta la noticia desvelada por Almodóvar. Foto: Getty | Vídeo: EPV

El director Pedro Almódovar, que este sábado ha acudido a Málaga a la 34ª edición de los Premios Goya, ha anunciado por sorpresa esta noche en la alfombra roja que Penélope Cruz, que interpreta en su película Dolor y Gloria —nominada a 16 galardones— a la madre del alter ego del cineasta, entregará en la próxima ceremonia de los Oscar, el 10 de febrero, el premio a mejor filme extranjero, categoría en la que compite precisamente el director español con su película Dolor y gloria.

Penélope Cruz, que está nominada a mejor actriz protagonista por su papel en la película del director manchego, ha bromeado con los periodistas sobre el anuncio de Almodóvar: "Ya, o sea, no solo lo ha contado allí, que yo le he dicho: 'oye, que no se podía contar, que lo contaba la Academia [de Cine] la semana que viene'. Y ahora ya lo ha contado diez veces más en los últimos diez minutos. Pero bueno, no pasa por contarlo, digo yo. Yo no he sido, o sea que...".

La actriz, por tanto, volverá a entregar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, como ya hizo en marzo del 2000, cuando Almodóvar ganó este premio para España por su película Todo sobre mi madre, en la que también actuó Penélope Cruz. Entonces, la intérprete, que estaba en el escenario con Antonio Banderas, gritó entusiasmada su conocido "the Oscar goes to... Pedroooooo" cuando abrió el sobre y vio que el cineasta manchego era el galardonado. Preguntada por la coincidencia, Penélope Cruz ha respondido: "Eso nos hace ilusión a nosotros porque tenemos buenos recuerdos de la otra vez, que él estaba nominado y yo entregué esa categoría, pero nunca se sabe".

Hasta que Almodóvar ganó con Todo sobre mi madre el Oscar a mejor película extranjera solo habían conquistado este premio dos filmes españoles: Volver a empezar, de José Luis Garci, en 1983, y Belle Époque, de Fernando Trueba, en el año 1994. En 2004, cuatro años después, también se haría con la estatuilla Alejandro Amenábar por Mar Adentro.