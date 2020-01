Confesiones honestas de tres votantes de los Goya 2020

¿Cómo piensan los votantes de los Goya? ¿A quién votan y por qué? EL PAÍS ha preguntado a tres académicos, dos hombres y una mujer, sobre sus elecciones. Son un director, un productor y un actor que de forma anónima han accedido a explicar sus decisiones en las principales categorías en los premios del cine español. Ninguno compite este año o tiene relación directa con películas candidatas y los nominados. Son tres miembros respetados de la industria cinematográfica española. Uno tiene el Goya y otro ha sido candidato en varias ocasiones. Aquí están sus votos y sus explicaciones:

MEJOR PELÍCULA

El director: "La trinchera infinita. Me parece la más completa, en un año muy bueno -me han gustado muchas y eso es raro-. No me molesta su duración, porque son 33 años de duración. Dudaba si sabrían hacer una película fuera de Euskadi, y se salen. Por cierto, Lo que arde me parece sobrevalorada. Por favor, ese mecanismo de ficción-realidad lo hace mucho mejor Isaki Lacuesta... Y el videoclip de canción de Leonard Cohen con la vaca, uf".

El productor: "Para mí la mejor es Intemperie. Cuenta la historia que más me ha atrapado y los personajes me interesaron muchísimo. Y me parece que además los trabajos de todos los departamentos artísticos y técnicos sobresalen y encajan. De las otras no me llegan ni Lo que arde ni Dolor y gloria".

El actor: "He elegido Intemperie. Dudé entre esta y La trinchera infinita, y finalmente he votado por la de Benito Zambrano. Me gusta el uso de atmósferas, aunque creo que el director heredó el proyecto con el actor ya elegido y no sé si era mejor otro. Pero me gusta todo ese aroma a wéstern que tanta relación tiene con la España profunda. Me importa que el arte me transmita algo que en un primer momento no sé digerir ni racionalizar. Y luego en casa lo encaro. Con Intemperie tuve una relación sensitiva".

MEJOR DIRECCIÓN

El director: "La otra película que me ha gustado mucho es Dolor y gloria, así que he repartido mi voto y aquí se lo he dado a Almodóvar".

El productor: "El trío de La trinchera infinita. Porque sacan un partido brutal a los actores. Respiras su miedo, sientes la atmósfera que han querido crear. Y que hayan logrado la unidad entre tres directores me parece admirable".

El actor: "Los tres directores de La trinchera infinita hacen una labor encomiable. Como espectador yo estaba encerrado con el protagonista. El ojo del espectador está dentro de ese zulo, y vives la realidad de una forma obsesiva desde esa oquedad. Y apuntan a ese zulo como metáfora del franquismo, el miedo a Lorca, al sol, a vivir. Súmale a eso la brillante dirección de actores":

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

El director: "Galder Gaztelu-Urrutia, de El hoyo, porque es una película que me sorprendió mucho. Pensaba que iba a ser tipo Cube 20 años después, que fuera una película concepto que se agotara a los cinco minutos... y para nada".

El productor: "Voté a Galder Gaztelu-Urrutia, de El hoyo, porque me parece una propuesta muy atrevida, arriesgada. Nunca había visto esa historia, y se nota una dirección y una mirada especial tras la cámara. Reconozco que dudé con Aritz Moreno, de Ventajas de viajar en tren, que es también muy interesante".

El actor: "Poco te puedo hablar porque ninguna me apasiona... Tengo que decirte que no entendí La hija de un ladrón; de verdad, ¡no vocalizaban!".

MEJOR GUION (SUMADAS AMBAS CANDIDATURAS)

El director: "El de Madre. Las películas de Sorogoyen nunca me habían gustado y esta me sorprendió. Me fascina el momento en el que, tras el corto inicial, aparece el cartel 'Diez años después'. La vi sin saber mucho de la segunda parte y me descolocó".

El productor: "El libreto que más redondo me parece es el de Intemperie. Del resto tengo peros. Y creo que en Mientras dure la guerra no se ha profundizado en determinadas situaciones y se queda en la superficie. Se ha perdido una gran oportunidad".

El actor: "El de La trinchera infinita, sin duda. Piensas que vas a ver una historia de la Guerra Civil española y está escrita para que te olvides de la época, que puede pasar en cualquier sitio y época".

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

El director: "Antonio Banderas, en Dolor y gloria. Porque Antonio de la Torre está muy bien, pero ya le he visto hacer ese papel quinientas veces. Lo de Banderas lo piensa hasta la Academia de Hollywood así que no soy muy original".

El productor: "Me creo desde el principio al final a Antonio de la Torre en La trinchera infinita. El miedo, la inseguridad, las dudas del personaje, incluso en algún momento su cobardía, están todos ahí. Genera empatía con Higinio incluso en sus decisiones más discutibles".

El actor: "Partiendo de que Dolor y gloria no me interesa nada, voy a Antonio de la Torre, por La trinchera infinita... Muy interesante. Déjame que destaque a Karra Elejalde en Mientras dure la guerra, por su verdad y su impudicia interpretativa. Pocos actores la tienen. Otros caerían en el ridículo. Ese valor lo tienen muy pocos, tipo Walter Matthau".

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

El director: "Aquí hay mucho nivel... aunque voté a Belén Cuesta. Tiene mucho currazo".

El productor: "Estuve dudando entre Belén Cuesta y Marta Nieto, y finalmente voté a Nieto, por Madre. Porque lleva todo el peso de la película y no apartas la mirada de ella. Me gustan todos los detalles que aporta. Defiende el personaje con una gran verdad. Solo tiene un detalle pequeño en una secuencia que flojea".

El actor: "Belen Cuesta... y Marta Nieto, en Madre. Las dos me gustan. Conozco a Marta y es generosa. Es una actriz bergman, con control absoluto del gesto".

MEJOR ACTOR DE REPARTO

El director: "Voté a Eduard Fernández en Mientras dure la guerra. Porque me hace gracia, me recuerda mucho a Gian Maria Volontè en las películas de Elio Petri o de Francesco Rosi, muy exagerado".

El productor: "Luis Callejo, el malo de Intemperie. Es un actorazo en un personaje al que puedes coger manía, asco... y en cambio no lo hace exagerado. Se basa en la naturalidad".

El actor: "Luis Callejo me ha gustado. Muy contenido. Y Eduard Fernández en Mientras dure la guerra. Ese histrión lo maneja perfectamente. Curioso, no me gustó nada en La hija de un ladrón, y creo que es uno de los mejores actores del mundo".

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

El director: "Julieta Serrano, en Dolor y gloria. La secuencia en que pide a su hijo que no saque a las vecinas porque no les gusta verse en pantalla me atrapó. Con esa frase ya se lleva el Goya".

El productor: "En esta no voté a ninguna porque no me convencía ninguna".

El actor: "Mona Martínez, por Adiós. Me gusta, sí. Aunque tampoco me creo mucho en general Adiós".

OTRAS CANDIDATURAS

El director: "La dirección artística de Ventajas de viajar en tren. Una pasada. Ah, y me parece una maravilla Buñuel en el laberinto de las tortugas en largometraje de animación".

El productor: "Me gustaría resaltar la dirección artística de Ventajas de viajar en tren. No solo me maravilla la labor de Mikel Serrano, sino que además, cuando sabes con qué poco dinero lo ha hecho, lo admiro aún más".

El actor: "Me ha sorprendido el bajo nivel de los cortometrajes de ficción de esta edición".