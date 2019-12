Detenido el presunto autor del robo y venta de ‘Santa Margarita de Cortona’, de José de Mora

La brigada de Patrimonio de la Policía Nacional se trasladó este miércoles hasta Granada para detener a un varón de 55 años en el municipio de Maracena, acusado de vender la talla de santa Margarita de Cortona, realizada por José de Mora, a finales del siglo XVII, propiedad del convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Tal y como ha podido saber este periódico, el sospechoso es un vecino que aprovechó la confianza que había creado con las tres monjas de la orden que vivían en el convento para sustraer la imagen.

Tras una semana de interrogatorios, la investigación de la Policía Nacional indica que el acusado, aprovechando la mudanza de los últimos días de vida del cenobio, entró a por la talla que descansaba en una de las paredes del altar de la iglesia, la sustrajo y la llevó hasta un taller cercano. El imaginero de confianza recibió el encargo de realizar una copia exacta de la escultura barroca. El sospechoso devolvió la versión al convento y puso a la venta la escultura original, que terminó en poder del galerista Nicolás Cortés. Este la vendía por 350.000 euros en su comercio de Madrid, después de haberla comprado a un intermediario de Zaragoza por 100.000 euros.

Hace diez días una denuncia ciudadana ante la Fiscalía de Medioambiente de Madrid, que alertaba de un nuevo intento de venta de piezas históricas de este convento clausurado los últimos días de 2017, puso en marcha al Ministerio de Cultura, que denunció los hechos a la brigada de Patrimonio. Horas después, el cuerpo de la Policía Nacional detenía la venta y requisaba la escultura propiedad de Cortés hasta esclarecer los hechos. Ahora la venta podría ser declarada nula y la pieza original de José de Mora regresaría al nuevo convento donde ha ido a parar el inventario de las clarisas desplazadas.

La Madre Federal, sor Josefa, responsable de la coordinación de los conventos de la franciscanas clarisas, aseguró a EL PAÍS, que la imagen a la venta no había salido del edificio clausurado, porque no había ninguna imagen con esa advocación. Sin embargo, la escultura que ahora es santa Margarita, antes era santa Rosa de Viterbo y como tal la tenían recogida en su inventario. Así lo denunciaron las religiosas ante el Servicio de Bienes Culturales de Granada de la Junta de Andalucía. Este organismo envió dos técnicos a comprobar la imagen de la que hablaban las religiosas y confirmaron el cambiazo.

“Es evidente que ambas imágenes no son coincidentes al 100%. Por ejemplo, puede apreciar en la articulación superior izquierda, que tiene una inclinación y movimiento totalmente diferente y la toca del cuello no coincide en su talla y en su forma”, explica por escrito sor Josefa, en un correo electrónico en el que adjunta una imagen de la santa. Y aseguró que la talla estaba en poder de la orden, aunque según la investigación no era la original.

Talla de José de Mora, de 'Santa Margarita de Cortona'.

El sospechoso detenido no es religioso ni galerista, pero es muy conocido en la zona por mantener en su casa una capilla repleta de imágenes religiosas, sobre todo tallas de Niños Jesús. La Policía Nacional ha encontrado casi un centenar de estas imágenes, que el detenido restaurada en el taller de confianza donde ha realizado la réplica fraudulenta. Cuando las religiosas hacen los votos perpetuos llevan un Niño Jesús con ellas, porque es su divino esposo y lo tienen con ellas en sus celdas. Este convento fue asumiendo otros conventos que han ido cerrando y se ha replegado de joyas artísticas, que han ido desapareciendo.

Historiadores del arte y especialistas en este convento, como el profesor Lázaro Gila, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Granada, recuerdan el convento en sus días de máximo esplendor con centenares de imágenes de Niños Jesús, de los que apenas quedaba alguno antes del cierre del convento, tras la muerte de la madre abadesa. Gila fue asesor del arzobispado de Granada durante dos décadas y ya había denunciado la excesiva libertad del sospechoso con las tres monjas -muy limitadas en sus facultades físicas- que vivían allí al final de sus días. “Estamos asistiendo una desamortización silenciada y se están aprovechando de la venta de obras de arte. Se necesita realizar un inventario con urgencia”, asegura el profesor Gila, que denuncia la desaparición de todas esas imágenes.