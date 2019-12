Tyga suma una más a las 4.700 versiones de ‘Macarena’

Antonio Romero, autor de la letra y la música de Macarena, la canción más internacional de Los del Río, recuerda cómo nació su pegadiza criatura. "Estábamos en la casa del empresario Gustavo Cisneros, el que fue dueño de Galerías Preciados, en Caracas a finales de 1992. Era una fiesta en la que también estaba el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y llegó una chiquilla que bailaba flamenco en la escuela de Tatiana Reyna. La muchacha empezó a bailar rumba con nosotros y yo la piropeé: 'Dale a tu cuerpo alegría Magdalena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosas buenas'. Me salió así porque rimaba, yo entonces no sabía cómo se llamaba ella. Es Diana Patricia Cubillán y a cuento de Macarena se hizo famosa. Cuando llegamos al hotel me puse a escribir la canción, la letra y la música, y me salió del tirón, con todos sus ingredientes; pero en vez de Magdalena puse Macarena, porque una de mis tres hijas se llama así".

La historia continúa en España al año siguiente, cuando Los del Río deciden incluir Macarena en su nuevo disco, A mí me gusta, el resto ya es de dominio internacional.