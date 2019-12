La recia llegada de Vargas Llosa a Guatemala

Dos septuagenarios con bastón se ven por primera vez a la salida del teatro. El primero, Mario Vargas Llosa, acaba de publicar Tiempos Recios, sobre la caída del presidente Jacobo Árbenz en 1954. Y el segundo es el hijo del presidente de Guatemala derrocado por la CIA. Uno llegó al país centroamericano para presentar la novela y el otro, después de mucho tiempo, regresó desde el exilio, al que se marchó con 10 años, para agradecer que el premio Nobel pusiera los ojos en su padre y dedicara 354 páginas a contar que fue un hombre bueno; que fue el primero que intentó hacer de Guatemala un país distinto.

El cansancio, tras un largo viaje desde Guadalajara (México) a Ciudad de Guatemala, no impidió que los dos se emocionaran recordando al coronel de Quetzaltenango que llegó al poder tras unas elecciones libres y limpias y que intentó quitarle las tierras ociosas a la United Fruit Company, pero que terminó exiliado y humillado tanto por los gringos como por Fidel Castro.

¿Es jugar en casa que Mario Vargas Llosa presente en Guatemala Tiempos Recios, su última novela? Si el libro hunde sus raíces y cuestiona el modelo político y económico actual de Guatemala, la pregunta es, al menos, controvertida. Y, a lo más, una provocación.

Una extraña atmósfera sobrevolaba el país centroamericano con la llegada del autor. Si para Balzac los libros históricos son la vida privada de las naciones, Centroamérica, una de las regiones más violentas y desiguales del mundo, recibió como una sacudida hablar del pasado que no fue.

Vargas Llosa tenía este martes en Guatemala la misión de reivindicar en "un acto de justicia" al expresidente Árbenz. Casi tres meses después del lanzamiento mundial de Tiempos Recios, sobre el golpe de Estado contra el coronel al que acusaron de comunista y del asesinato a su sucesor, Carlos Castillo Armas, con la implicación del "generalísimo" dominicano Rafael Trujillo, el escritor aseguró sentirse "muy identificado con este bellísimo y trágico país", donde surge esta historia que ha dado la vuelta al mundo, 65 años después.

La acogida en el país centroamericano se dividió entre la derecha que habita en la caverna y considera “comunista” a Vargas Llosa y quienes recelan del escritor, del que leen propuestas liberales que hacen arquear la ceja a quienes viven en una tierra golpeada hasta la extenuación por el despotismo económico con facturas de la luz, celular o gasolina con precios propios de Europa.

La esquizofrenia encontró cierta mesura en una izquierda moderada que ve por fin reivindicada una etapa tan silenciada y deformada en el interior de Guatemala como trascendental en el exterior y que enamoró incluso a Ernesto Che Guevara, que pasó varios meses en el país intentando conocer el rumbo que tomaba la reforma agraria de Árbenz. “Por aquel entonces los estudiantes de la Universidad San Marcos, donde estudiaba, devorábamos lo que sucedía en Guatemala y los intentos democratizadores de Árbenz", reconoció el escritor ante un abarrotado Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de la capital guatemalteca, donde casi 2.000 personas escuchaban en medio de un hipnótico silencio.

Que las heridas en el país centroamericano siguen abiertas lo confirma el repudio de la propia universidad Francisco Marroquín, a quien Vargas Llosa dedicó parte de sus agradecimientos. La Marro, como es conocido uno de los templos liberales en América Latina y en cuya biblioteca pasó el Nobel muchas horas preparando Tiempos recios, se negó a albergar la presentación del libro argumentando que la figura del coronel Árbenz es todavía controvertida en el país. 353 páginas no fueron suficientes para convencer a los formadores de los cachorros de la élite económica y empresarial de Centroamérica de que el coronel de origen suizo no era un comunista que quería quitarle la tierra a los ricos para dársela a los pobres, sino un militar que intentaba imitar la democracia estadounidense.

Su delito, sostiene el libro de Vargas Llosa, fue intentar imitar una democracia como la de Estados Unidos aprovechando el enorme caudal de votos que logró en unas elecciones libres. Un masivo respaldo por el que hoy mataría el presidente Alejandro Giammattei, quien tomará posesión el 14 de enero, tras ganar unas elecciones en las que votó el 42% de la población.

Entre otros agravios que ofenden a la élite centroamericana en los cuatro años que estuvo en el poder Jacobo Árbenz está la eliminación del trabajo forzoso que castigaba al campesinado indígena. También incorporó los derechos laborales a la Constitución y firmó su finiquito cuando en 1952 aprobó una reforma agraria que permitía la expropiación de fincas no cultivadas. Una medida que no gustó a la United Fruit Company, propietaria de las áreas más productivas del país y uno de cuyos accionistas era John Foster Dullles, secretario de Estado de Dwight D. Eisenhower y hermano del director de la CIA Allen Dulles.

¿Hubiera sido muy distinto Guatemala? “Los jóvenes no se habrían enrolado en las distintas guerrillas y no tendríamos 270.000 muertos”, insistió Vargas Llosa. “Y Fidel Castro no se hubiera radicalizado”, presumió el autor.

“Aquí no hubo análisis, hubo reacciones”, ironiza un importante librero guatemalteco a la hora de definir la acogida de la novela y el debate generado en torno a la figura de Árbenz. Enfrentamientos ideológicos al margen, pocos guatemaltecos dudan de que Vargas Llosa ha escrito una de las grandes obras de la Guatemala de los últimos años. Una más escrita por extranjeros enamorados de estas tierras, como la del neoyorkino Francisco Goldman El arte del asesinato político o el libro de Jean Mari Simón Guatemala eterna primavera, eterna tiranía, sobre la guerra civil.