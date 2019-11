Muere a los 94 años Asunción Balaguer, decana de los actores españoles y viuda de Paco Rabal

Asunción Balaguer, decana de la interpretación en España, ha fallecido esta madrugada a los 94 años en el hospital madrileño de la Fuenfría (Cercedilla) como consecuencia de un fallo multiorgánico, según han confirmado la Fundación Aisge, que gestiona los derechos intelectuales de los intérpretes. Balaguer fue ingresada hace una semana tras sufrir un ictus en su casa de Alpedrete. Su cuerpo será velado en el tanatorio de Collado Villalba y, tras la incineración, sus hijos, Benito y Teresa Rabal, trasladarán las cenizas a Águilas (Murcia), donde descansan desde 2001 las de su marido, Francisco Rabal.

Balaguer nació en Manresa (Barcelona) en 1925, en una familia burguesa. Se subió por primera vez a un escenario a los 13 años, en una función de Santa Teresa de Jesús a cargo del Institut del Teatre, y conoció a un jovencísimo Francisco Rabal Valera ya en Madrid, cuando Rabal se incorporó a la compañía Lope de Vega. Durante medio siglo supeditó su vida artística a su matrimonio, pero cuando enviudó en en 2001, a los 75 años volvió a la actuación. Entre 2010 y 2013 obtuvo cuatro premios consecutivos de la Unión de Actores, en 2012 la revista Teleprograma distinguió toda una vida de dedicación al oficio con el TP de Oro y en 2013 obtuvo el Premio Max a la actriz de reparto por el musical Follies. Cuando en 2010 recibió el Premio Actúa, de la Fundación AISGE, aseguró: "Me aburría mi vida. No me gustaba siendo yo misma y deseaba hacer de otras personas. Este es el trabajo más hermoso, entre otras cosas porque no te aburre. Si volviera a nacer, volvería a ser actriz. Y me gustaría tener otra vida".

ampliar foto Paco Rabal y su esposa, Asunción Balaguer, en la presentación de 'Queridos poetas', en el Teatro Municipal de Girona en 1999. Pere Duran

Debutó en el cine en 1952 en Perseguidos, junto a Rabal, y solo empezó a trabajar de manera continua en la pequeña y en la gran pantalla desde mediados de los ochenta. En televisión actuó en series como Gran hotel, La que se avecina, Pulseras rojas, Los misterios de Laura, Olmos y Robles, Chiringuito de Pepe o Merlí. En el cine, apareció desde 1985 en Lulú de noche, El sueño del mono loco, El pájaro de la felicidad, La niña de tus ojos o Solo mía, y en 2015 destacó en Barcelona, noche de invierno. En teatro, además de cantar y bailar en Follies actuó en El pisito, y sus compañeros recuerdan su monólogo El tiempo es un sueño, de Rafael Álvarez El Brujo, donde reflexionaba sobre los avatares de la vida, y su último gran papel: en 2014 con Sueños y visiones del rey Ricardo III, con Juan Diego.