La subasta de objetos personales de Hitler en Alemania indigna a la comunidad judía

La de este miércoles en Grasbrunn, al sur de Alemania, es una subasta muy controvertida. Han salido a la venta objetos que supuestamente pertenecieron a los máximos criminales nazis y que muchos de ellos los utilizaron en su vida diaria. Son cubiertos, ropa, libros o cartas de Adolf Hitler y de algunos de sus más estrechos colaboradores. La subasta ha provocado las críticas de colectivos judíos, que consideran que existe el riego de que semejante venta contribuya a glorificar el pasado nazi.

Un sombrero de copa de Hitler, un vestido de noche de su amante y fugaz esposa Eva Braun, una edición especial de Mein Kampf o brazaletes de las juventudes hitlerianas son algunos de los objetos a subasta. En total, un lote de 842 objetos datados a partir de 1919, muchos de ellos directamente relacionados con los nazis y que el miércoles fueron pasando por el martillo de la polémica casa de subastas Hermann Historica.

Desde la Asociación de judíos europea han pedido a los partidos alemanes que prohíban ese tipo de ventas y que mientras tanto, la casa de subasta haga pública al menos la identidad de los compradores. “Vender ese tipo de objetos no es diferente de subastar objetos personales de Osama bin Laden. El argumento histórico es pura semántica”, consideró el presidente de la asociación, el rabino Menachem Margolin en una carta dirigía. “Entiendo que no es ilegal comprar y vender memorabilia nazi. Esta no es una petición legal, sino moral”, añadió.

Charlotte Knobloch, presidenta de la comunidad judía en Múnich considera que “el riesgo de que las posesiones de unos de los mayores criminales de la historia de la humanidad acabe en manos de compradores que los traten de manera acrítica o incluso los glorifiquen es demasiado grande”. Y agregó: “incluso si una subasta como esa no es ilegal en sentido estricto, hubiera preferido que no se celebrara”.

Bernhard Pacher, director de la casa de subastas argumentó que “de lejos, la gran mayoría de nuestros clientes son museos, colecciones públicas y privadas que tratan el asunto de forma meticulosa”. Pacher, según recoge la agencia de noticias DPA anunció estrictas medidas para controlar quién compra los objetos.

En la página web de la casa de subasta fueron desfilando una a una las piezas, por las que también se podía pujar on line. Piezas del servicio de plata, un azucarero, un mantel o servilletas del propio Hitler fueron otros de los objetos que se subastaron. Una lujosa versión de Mein Kampf fue vendida por 130.000 euros y el sombrero de copa por 50.000 euros, según publicó Hermann Historica en su página web.

No es la primera vez que se produce una venta de estas características. Hace tres años, la misma empresa subastó también objetos personales de conocidos nazis, que fueron comprados en su mayoría por un ciudadano argentino que no desveló su identidad.

El experto holandés Bart Droog explica por teléfono que no hay pruebas que verifiquen la autenticidad de los objetos subastados, incluido el sombrero de copa. Sostiene además, que al menos cuatro de ellos, que sí son auténticos, -tres cartas y un boceto dibujado por Hitler entre 1906 y 1908- han sido extraídos de manera ilegal de Austria.