Grammy Latinos 2019: horario, nominados y otras claves de la gala

Los Grammy Latinos 2019 celebran su 20ª edición este jueves 14 de noviembre en Las Vegas a las 20.00 hora local (22.00 hora de México y 02.00 de la madrugada del jueves al viernes en la España peninsular). La ceremonia se puede seguir en directo por Univisión y LatinGRAMMY.com ofrecerá una cobertura exclusiva desde las 22.30 hora española a través de Facebook Live.

El MGM Grand Garden Arena de la ciudad del juego acogerá una ceremonia en la que Ricky Martin, Paz Vega y Roselyn Sánchez serán los presentadores. Los favoritos son Alejandro Sanz y Rosalía, con ocho y cinco nominaciones respectivamente.

Juanes, que ha ganado ya tres Grammy Latinos, ha sido galardonado con el premio Persona del Año que la Academia entrega a un artista como tributo a su carrera y a sus esfuerzos filantrópicos. Artistas de la talla de Rosalía, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Mon Laferte o Fito han versionado ya sus canciones en homenaje.

A los premios se presentan también con múltiples nominaciones Andrés Calamaro (4), Fonseca (4), Juan Luis Guerra y 4.40 (4), Tony Succar (4), Paula Arenas (3), Kany García (3), Sech (3) y Sebastián Yatra (3). También compiten por mejor álbum Paula Arenas (Visceral), Rubén Blades (Paraíso Road Gang), Luis Fonsi (Vida) y Ximena Sariñana (¿Dónde bailarán las niñas?).

Y de reguetón... nada.

La gran polémica: unas nominaciones sin reguetón

La ceremonia arrastra este año una gran polémica: la protesta masiva de grandes figuras latinas de la música, como J Balvin y Bad Bunny, por la escasa presencia del género urbano en las nominaciones. "Sin reguetón no hay Latin Grammy" es la consigna de los críticos, junto al gramófono con una equis roja que Daddy Yankee hizo viral.

"Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los @latingrammys, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA", escribió Maluma en Instagram en septiembre, cuando se conocieron los nominados.

"No estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO", escribió por su parte Daddy Yankee.

Anderson Quintero, un baterista y percusionista venezolano que ha tocado con Chino y Nacho y Yandell, consideró que la protesta no tiene "ningún sentido". "La Academia premia el mejor aporte musical, no porque los sigan millones de personas en las redes sociales... Se premia excelencia musical y si no están nominados es porque no brindaron excelencia", ha señalado.

El reguetón no es la única desaparición sonada. El flamenco como categoría propia ha sido eliminado en esta edición, junto con géneros clásicos de música latina como la bachata y el merengue, por carecer del suficiente número de inscripciones para participar.

Grabación del año

Parecen viernes - Marc Anthony

Verdades afiladas - Andrés Calamaro

Ahí ahí - Vicente García

Kitipún - Juan Luis Guerra y 4.40

Querer mejor - Juanes y Alessia Cara

La plata - Juanes y Lalo Ebratt

Aute Cuture - Rosalía

Mi persona favorita - Alejandro Sanz y Camila Cabello

No tengo nada - Alejandro Sanz

Cobarde - Ximena Sariñana

Álbum del año

Visceral - Paula Arenas

Paraíso Road Gang - Rubén Blades

Cargar la suerte - Andrés Calamaro

Agustín - Fonseca

Vida - Luis Fonsi

El mal querer - Rosalía

#ElDisco - Alejandro Sanz

¿Dónde bailarán las niñas? - Ximena Sariñana

Más de mí - Tony Succar

Fantasía - Sebastián Yatra

Canción del año

Calma - Pedro Capó

Desconstruçao - Tiago Iorc

El País - Rubén Blades

Kitipún - Juan Luis Guerra y 4.40

Mi persona favorita - Alejandro Sanz y Camila Cabello

No tengo nada - Alejandro Sanz

Quédate - Kany García y Tommy Torres

Querer mejor - Juanes y Alessia Cara

Un año - Sebastián Yatra y Reik

Ven - Fonseca

Mejor nuevo artista

Aitana

Burning Caravan

Cami

Fer Casillas

Chipi Chacón

Elsa y Elmar

Greeicy

Juan Ingaramo

Paulo Londra

Nella

Mejor álbum vocal pop contemporáneo

Montaner - Ricardo Montaner

Balas perdidas - Morat

El mal querer - Rosalía

#ElDisco - Alejandro Sanz

Fantasía - Sebastián Yatra

Mejor álbum vocal pop tradicional

Visceral - Paula Arenas

Rosa - Cami

Hacia adentro - Camila

Agustín - Fonseca

Sentimiantos - Pavel Núñez

Mejor canción pop

Bailar - Leonel García

Buena para nada - Paula Arenas

Mi persona favorita - Alejandro Sanz y Camila Cabello

Pienso en tu mirá - Rosalía

Ven - Fonseca

Mejor fusión/interpretación urbana

Tenemos que hablar - Bad Bunny

Calma (remix) - Pedro Capó y Farruko

Pa' olvidarte (remix) - Chocquibtown, Zion & Lennox, Farruko y Manuel Turizo

Con calma - Daddy Yankee y Snow

Otro trago - Sech y Darell

Mejor álbum de música urbana

Kisses - Annita

X 100Pre - Bad Bunny

Mi movimiento - De La Ghetto

19 - Feid

Sueños - Sech

Mejor canción urbana

Baila, baila, baila - Ozuna

Caliente - De La Ghetto y J Balvin

Con Altura - Rosalía, J Balvin y El Guincho

Otro trago - Sech y Darel

Pa' olvidarte - ChocQuibtown

Mejor álbum de rock

Una razón para seguir - A.N.I.M.A.L

Arawato - Arawato

Basado en hechos reales - Carajo

MTV Unplugged: El desconecte - Molotov

Monte sagrado - Draco Rosa

Mejor álbum pop/rock

Cargar la suerte - Andrés Calamaro

Manual de viaje a un lugar lejano - Jumbo

Lebón & Co. - David Lebón

Nuclear - Leiva

Madame ayahuasca - Taburete

Mejor canción de rock

Conectar - Rodrigo Crespo

Godzilla - Leiva, Enrique Bunbury y Ximena Sariñana

Nirvana - Arawato

Punta Cana - El cuarteto de nos

Verdades afiladas - Andrés Calamaro

Mejor álbum de música alternativa

Latinoamérica - Alex Anwandter

Discutible - Babasónicos

Bach - Bandalos Chinos

Prender un fuego - Marilina Bertoldi

Norma - Mon Laferte

Mejor canción alternativa

Causa perdida - El David Aguilar

Contra todo - Ile

Cuentas claras - Kevin Johansen

La pregunta - Babasónicos

Tócamela - Los Amigos Invisibles

Mejor álbum de salsa

Cuba linda - Maite Hontelé

55 aniversario - Mario Ortiz All Star Band

Mi luz mayor - Eddie Palmier

Nuestro hogar - Quintero's Salsa Project

Más de mí - Tony Succar

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Checo Acosta 30 (en vivo) - Checo Acosta

Esto que dice! - Diego Daza y Carlos Rueda

Para mis maestros con respeto - Juan Piña

Yo me llamo cumbia - Puerto Candelaria & Juancho Valencia

Raíces - Varios artistas

Mejor álbum tropical tradicional

Andrés Cepeda Big Band (En vivo) - Andrés Cepeda

Vereda tropical - Olga Cerpa y Mestisay

Lo nuestro - Yelsy Heredia

A journey through cuban music - Aymée Nuviola

La llave del son - Septeto Acarey

Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical

Barrios de mi tierra (canciones de Rubén Blades) - Iván Barrios

Candela - Vicente García

Literal - Juan Luis Guerra y 4.40

Tropicalia - Ilegales

Milly & Company - Milly Quezada

El afortunado - Septeto Acarey y Luis Enrique

Mejor canción tropical

Kitipún - Juan Luis Guerra - 4.40

Más de mí - Tony Succar y Angel López

Subiendo y bajando - 8 y Más y Rubén Blades

Vivir es complicado - Andrés Cepeda y Dayhan Díaz

Mejor álbum cantautor

Acústica - Albita

Contra el viento - Kany garcía

Amor presente - leonel garcía

Algo ritmos - Kevin Johansen

Intuición - Gian Marco

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Mi persona preferida - El Bebeto

Sigue la dinastía - Álex Fernández

Más romántico que nunca - Vicente Fernández

Indestructible - Flor de Toloache

Ahora - Christian Nodal

Mejor álbum de música banda

Para que no te lo imagines - Saul El Jaguar Alarcón

A través del vaso - Banda Los Sebastianes

25 años Vol. 1 - El Mimoso

Un tributo al sol - La Explosiva Banda De Maza

Me hiciste un borracho - Edwin Luna y La Trakalosa De Monterrey

Mejor álbum de música tejana

Siete - El Plan

Tu príncipe - Lucky Joe

Colores - Elida Reyna y Avante

Así me enseñaron - Davis Lee Rodríquez

Nunca te rindas - Vidal

Mejor álbum de música norteña

Por más - Bronco

Las canciones de la abuela - Buyuchek

Mitad y mitad - Calibre 50

Percepción - Intocable

Amo - La Maquinaria Norteña

Mejor canción regional mexicana

Alguien mejor que yo - Bronco

Besos de mezcal - Flor De Toloache

De los besos que te di - Christian Nodal

No te contaron mal - Christian Nodal

Te amaré - Alex Fernández

Mejor álbum instrumental

Balance - Gustavo Casenave

Saxofones Live Sessions - Cuban Sax Quintet

Folia de Treis - Edu Ribeiro, Fábio Peron, Toninho Ferragutti

Unbalanced Concerto For Ensemble - Moisés P. Sánchez

Soy la tradición - Miguel Zenón y Spektral Quartet

En la edición de 2018, el gran triunfador de la ceremonia fue el uruguayo Jorge Drexler, que ganó los premios a mejor canción, grabación del año y álbum de cantautor. En esa gala, Rosalía se llevó los galardones a mejor fusión/interpretación urbana y a mejor canción alternativa, ambos por Malamente. Otros artistas reconocidos en la ceremonia de 2018 fueron Karol G, J Balvin, Fito Páez, Maluma y Laura Pausini.