La música en ‘spanglish’ conquista los oídos estadounidenses

Del “Que será, será, whatever will be, will be” que Doris Day cantaba en 1956, al “I just wanna hear you screaming, ‘¡Ay, Bendito!’” cantado por Luis Fonsi y Justin Bieber en 2017, la mezcla del inglés y el español en la música no es algo nuevo, pero su uso ha ido en aumento en las últimas décadas. Si en 1999 artistas como Ricky Martin con Livin’ la vida loca y Enrique Iglesias con Bailamos desataron la fiebre por el spanglish, en la actualidad esta combinación ya no es exclusiva de los hispanos. Cantantes como Beyoncé y Jason De Rulo han colocado temas con estas características en las listas de popularidad, y este verano el canadiense Shawn Mendes obtuvo su primer número 1 en el Top 100 de Billboard con Señorita.

“El spanglish en la música era extremadamente raro, existen pocos ejemplos como Cypress Hill a principios de los 90, antes de la ‘revolución spanglish’ de 1999 dirigida por Ricky Martin y más popularizada por Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, entre otros. Después de ese momento vemos un cambio cultural donde usar spanglish se convierte en una insignia de honor y hablar de esta manera, cambiar el código de sus dos idiomas, se convierte en la corriente principal”, explica Elena Valenzuela, profesora asociada del departamento de Lenguas Modernas y Literaturas de la Universidad de Ottawa.

Según el estudio de 2012 A Spanglish Revolution, realizado por Paulina Pisarek de la Universidad de Ottawa, el uso del spanglish en las canciones que llegaron al top 100 de Billboard aumentó considerablemente de la década de 1980, cuando se registraron solo 12 canciones que tenían esta mezcla, a la década de los 2000 cuando aparecieron 62 temas en esta lista de popularidad estadounidense. En la investigación, Pisarek asesorada por Valenzuela, sostiene que pareciera que los artistas se han sentido cómodos al incorporar spanglish en las canciones, asumiendo que su música llegará a una comunidad de personas que entenderán su mensaje y aceptarán su uso del lenguaje.

Instagram

“Ahora es más aceptable hablar spanglish, demuestra que hablas bien dos idiomas y que, en cierto modo, eres bicultural. En los últimos 10 años ha habido aún más spanglish en la música a medida que aumenta la población de habla hispana, tanto hablantes nativos como no nativos. El aumento en la popularidad de la música en spanglish muestra que el español, y el spanglish, son productos de consumo atractivos”, explica Valenzuela, quien además es directora de estudios de español de la Universidad de Ottawa.

Para el músico mexicano Toy Selectah, “las causas son evidentes, la cantidad de gente bicultural que ha vivido en casa y en su entorno primario con los dos idiomas, las nuevas generaciones le han dado valor a esa particularidad, artistas jóvenes y nuevos como Cuco creciendo en un entorno musical alternativo, para su generación Selena representa identidad, resistencia y bandera”, asegura el productor que ha sido nominado al Grammy, y quien ha colaborado con artistas como M.I.A., Cypress Hill, Thievery Corporation, Café Tacvba, Manu Chao, Celso Piña, entre otros.

Héctor Sánchez.

Y si bien fue el éxito de los artistas hispanos en el mercado anglosajón lo que amplificó el uso del inglés y español en la música, para Camilo Lara, productor mexicano que ha trabajado con artistas como Los Lobos, Beastie Boys, Placebo, Band of Horses, entre otros, el creciente uso del spanglish en las canciones que han alcanzado las listas de popularidad de Estados Unidos en los últimos años obedece a razones totalmente opuestas a las de finales de los 90: “El eje mundial de la popularidad cambió. Los principales lugares para hacer tendencia por medio del streaming son latinos. Si no eres popular en Latinoamérica, no eres popular en el mundo. México es el tercer país de más streaming mundial. La comunidad que habla castellano en Estados Unidos representa un gran pedazo de la población. Por ello los artistas mainstream se han visto obligados a ser relevantes en este mercado”.

En un país como Estados Unidos, con 59.9 millones de habitantes de origen hispano, según datos de 2018 de la Oficina del Censo de ese país, la mezcla de inglés y español en la música podría ser una estrategia publicitaria que utilizan los cantantes con el propósito de llegar a una audiencia mayor y ser reconocidos como artistas internacionales, opina Sonia Hernández, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas e interculturalidad. “De alguna manera, el escuchar algo y entenderlo, aunque sean solo palabras o frases, hace que el oyente se sienta más identificado”.

Camilo Lara, quien también mezcla estos dos idiomas en algunas de las canciones de su proyecto Instituto Mexicano del Sonido, con el que ha sido nominado al Grammy en cuatro ocasiones, cree que es fundamental para un artista anglo conectar con la escena latina, pues “los nuevos superstars no vienen de Glasgow, vienen de Colombia o de Puerto Rico”.

Splanglish, ¿un nuevo idioma?

Josiah VanDien.

Para Elena Valenzuela, profesora asociada del departamento de Lenguas Modernas y Literaturas de la Universidad de Ottawa, el spanglish puede ser considerado un tipo de idioma el sentido de que sigue reglas, pues las personas que crecieron en entornos bilingües de inglés y español pueden distinguir entre lo que es y lo que no es spanglish. Además, hay diferentes variedades de spanglish dependiendo del lugar en el que se viva. Miami, Nueva York, Montreal, o cualquier otro lugar tienen diferentes acentos y vocabulario en esta mezcla.

“Sí creo que [el spanglish] algún día puede convertirse en un idioma. Las comunidades bilingües, especialmente en Estados Unidos, que son grandes en número y que han vivido juntas por generaciones serán las que lideren este idioma”.