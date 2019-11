Marisa Gallén, pionera de la modernidad, nuevo Premio Nacional de Diseño

Marisa Gallén ha ganado el Premio Nacional de Diseño en reconocimiento a la trayectoria que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según se ha adelantado en anunciar este martes Joan Ribó, alcalde de Valencia, la ciudad en la que vive y trabaja Gallén. Integrante del colectivo La Nave, uno de los referentes del rompedor diseño español de los años ochenta, autora de obras como sus objetos hinchables de la colección pop y, más recientemente, de la imagen de Bombas Gens, el museo centrado en el arte contemporáneo y la fotografía que la Fundació Per Amor a l'Art abrió en Valencia en 2017, Gallen ha recibido la noticia "con mucha felicidad".

La profesional, dedicada sobre todo al diseño gráfico, que también ha realizado fructíferas incursiones en el industrial, como con sus alfombras reversibles para la empresa valenciana Gandia Blasco o su bandeja para horno y mesa Diablo para la marca italiana Alessi (en ambos casos con Sandra Figuerola), comentaba por teléfono, poco después de conocer la noticia del premio, sus primeras impresiones. "Tengo una carrera bastante coherente y larga, he sido pionera del diseño gráfico en este país, como todos los de mi generación, y, además, resulta que Valencia vive en este momento un momento luminoso en nuestro campo al haber sido elegida como capital mundial del diseño en 2022 —Gallén es la presidenta de la asociación que se constituyó para impulsar la candidatura—. Todo ello debe haber influido".

"Otro argumento que creo que ha podido pesar", prosigue, "es el hecho de ser mujer; las mujeres hemos tenido pocas posibilidades de reconocimientos y premios. A pesar de que hemos avanzado mucho en la lucha feminista, lo cierto es que seguimos siendo muy pocas las que tenemos presencia en los lugares de prestigio. Y debo decir que si eso ha jugado a mi favor, no me importa, porque será de las pocas veces que ser mujer me ha favorecido".

ampliar foto Hinchables con forma de huevo de Marisa Gallén

Gallén estudio Bellas Artes en la Escuela San Carlos de Valencia y se formó profesionalmente en La Nave, el histórico estudio fundado en una antigua nave industrial de la calle San Vicente de Valencia por 11 profesionales, entre los que había diseñadores de interior, de muebles y gráficos, además de un arquitecto, que contribuyó a la edad de oro del diseño español y a darlo a conocer en el mundo.

"La Nave se convirtió en símbolo de modernidad. Fuimos un coworking avant la lettre. Nos unimos para tener un espacio y posibilidades mayores de las que hubiéramos tenido trabajando individualmente. Para determinados proyectos hacíamos equipos, pero fundamentalmente compartíamos un espacio y una filosofía. Éramos un grupo variopinto y todos aprendimos mucho", resume Gallén.

La Nave estuvo abierta entre 1984 y 1991. Formaron parte de ella Nacho Lavernia y Daniel Nebot, que son también premios nacionales de Diseño, además de Juan José Belda, Paco Bascuñán, Sandra Figuerola, Eduardo Albors, Lorenzo Company, Carlos Bento, Luis González, Luis Lavernia y la propia Gallén.

La diseñadora dirige ahora junto a Carmina Ibáñez el estudio Gallén+Ibáñez, situado en la calle Carniceros, en el barrio de Velluters del distrito de Ciutat Vella, trabaja estos días en varios proyectos editoriales, de packaging (diseño de envases y etiquetas) y de identidad corporativa. Acaba de terminar un encargo del IVAM y en 2020 Mercadona sacará a la venta en Portugal y España una línea de cosméticos cuya imagen ha diseñado.