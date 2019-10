Planeta asegura que “no se dan las condiciones” para retornar la sede a Cataluña

El grupo Planeta, conglomerado editorial y comunicativo español, ha iniciado una estrategia de expansión en sus áreas de distribución, librerías y formación, después de reducir su deuda. En la rueda de prensa celebrada este lunes, vigilia de la celebración de los premios Planeta, el presidente de Planeta, José Crehueras, ha explicado que el grupo ha reducido la deuda a la mitad, que se sitúa ahora en 600 millones. Estas cuentas permitirán a Planeta acometer nuevos proyectos, entre ellos, la apertura de diez nuevas librerías de Casa del Libro en España en dos años, más inversión en la distribución online, y la expansión en el área de formación con la compra de una universidad en Bogotá (Colombia), que se suma a los centros que ya tiene en España, Italia y Marruecos.

La rueda de prensa celebrada este lunes, la antesala de los premios Planeta de mañana, ha coincidido con las protestas por la sentencia del juicio del procés. El presidente del grupo ha confirmado que, un año más, no asistirán a la gala ni el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni los Reyes, aunque sí está confirmada la asistencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Preguntado por el momento político, Crehueras ha destacado su "máximo respeto a las resoluciones judiciales". Durante la crisis política de octubre de 2017, Planeta fue una de las empresas que trasladó su sede social fuera de Cataluña. "Lo hicimos buscando seguridad jurídica, y por ahora no contemplamos volver, porque no se dan las condiciones", ha afirmado.

El grupo Planeta cerró 2018 con una facturación de 1.800 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 320 millones. El año anterior, las ventas habían superado los 3.000 millones y el ebitda ascendió a 425 millones. La diferencia, según ha explicado Crehueras, se debe a la venta de su filial francesa Editis, y al saneamiento de sus cuentas: la deuda se ha reducido al 50% y se sitúa ahora entorno a los 600 millones de euros. El presidente ha expresado su confianza en que los datos mejoren este año.

El estado de sus cuentas permite a Planeta "tener la capacidad financiera para afrontar los retos del futuro". El más inmediato será ampliar su red de librerías con la apertura, en los próximos dos años, de diez nuevos establecimientos de Casa del Libro en diferentes ciudades, entre las que ha destacado Palma de Mallorca y Almería. "No queremos abandonar el mundo de las librerías ni a los libreros", ha dicho Crehueras, que se muestra convencido de que las librerías cumplen la función social de fomentar la lectura, para la que ha pedido "un pacto de Estado".

Consciente del peso creciente que tienen distribuidores digitales como Amazon, el presidente de Planeta ha explicado que el grupo invertirá en la venta y distribución en línea, aunque no ha detallado cuál será la inversión. "La competencia refuerza al sector, porque no se trata de arañar cuotas de mercado, sino de crear nuevos lectores", ha afirmado Crehueras.

El grupo editorial, accionista de referencia del grupo audiovisual Atresmedia (que opera Antena3, La Sexta y Onda Cero, entre otras televisiones y radios) y de La Razón, también ha puesto en valor su apuesta por la producción audiovisual. No solo por el reciente acuerdo con Netflix para editar libros basados en sus series más exitosas (La casa de papel, La casa de las flores y Élite), sino por su acuerdo con Telefónica para crear una productora de series y películas.

Crehueras ha destacado que la estrategia del grupo también pasa por la inversión en formación, especialmente la universitaria y enseñanza postobligatoria. El grupo Planeta ya cuenta con el centro Roma Business School, dos campus en Madrid, un centro universitario en Marruecos y la EDC Business School de París. En la rueda de prensa de este lunes, Crehueras ha explicado que Planeta ha adquirido la universidad Élite en Bogotá (Colombia), de la que no ha detallado el importe de la inversión. El objetivo, ha explicado, es emprender una expansión en su "mercado natural", que es Latinoamérica.

El grupo ha decidido centrar su estrategia en estos proyectos, y mantener su actividad editorial, un sector en el que Planeta tiene una cuota de mercado cercana al 24%, y que Crehueras ve como un "negocio consolidado".

El fallo del Premio Planeta, que se conocerá mañana en la gala, se decidirá entre los diez finalistas presentados este lunes. El grupo editorial ha destacado que en esta edición, la número 68, han abundado los manuscritos de género policíaco, en una edición en la que han participado 564 obras, 78 menos que el año anterior. El director general del grupo, Jesús Badenes, ha explicado que el sector editorial está recuperando en los últimos años parte de lo perdido durante la crisis, con un incremento de la novela y de la no ficción, y un freno de la literatura infantil y juvenil.