Los editores buscan nuevos mercados en los países árabes

Para el presidente de la Federación del Gremio de Editores (FGEE), Miguel Barrero, la buena situación del sector editorial en España se refleja en el crecimiento de Liber, la Feria Internacional del Libro que celebrará su 37 edición del 9 al 11 de octubre en Ifema, Madrid. Este año tendrá 34 expositores más que la feria de 2018, hasta alcanzar las 395 empresas de 17 países. Y espera igualar los más de 10.000 visitantes de la pasada edición.

Barrero señala que este evento, que se celebra alternativamente en Madrid y Barcelona, tiene gran importancia "para los editores medianos y pequeños" por la oportunidad de darse a conocer en mercados extranjeros. Por ello, la feria invita a 300 compradores y prescriptores de más de 50 países, entre los que destaca una delegación de 50 bibliotecarios estadounidenses, que ya estuvieron en la pasada edición de Barcelona con el objetivo de aumentar la presencia de libros españoles en las bibliotecas del país americano.

El representante de los editores españoles ha señalado "la apertura a nuevos mercados" como uno de los objetivos más importantes de Liber y ha hecho especial hincapié en la presencia de países árabes. De hecho, el país invitado en esta edición es Sharjah, una de las siete ciudades que integran los Emiratos Árabes Unidos y que ha sido nombrado capital del libro en 2019 por la ONU.

Aunque la apertura a nueves tecnologías será otro de los pilares de Liber, el libro en papel todavía representa el mayor porcentaje de las ventas del sector editorial en España. Barrero ha recordado que el libro digital supuso solo un 5% de todas las ventas en 2018, "y no se espera un crecimiento relevante para este año". El presidente de la FGEE apunta que este dato no se corresponde con el consumo, que es mucho mayor, pero no se ve reflejado en las ventas por culpa de la piratería. Respecto al formato del audiolibro, Barrero reconoce que no es representativo y que se trata "de una apuesta más a futuro".

Con todo ello, Barrero hace un buen balance de la salud del sector editorial. Prevé que 2019 sea el sexto año de crecimiento, aunque todavía no hay cifras oficiales y queda por delante la campaña de Navidad, una de las más importantes. El sector espera igualar el crecimiento del 1,9% que aumentó en 2018, cuando alcanzó una facturación de 2.363 millones de euros.