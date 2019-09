Montevideo celebra a Ida Vitale, la poeta agradecida

El Centro Cultural de España en Montevideo se ha convertido, hasta el mes de noviembre, en una fiesta en honor a Ida Vitale, la poeta uruguaya galardonada en 2018 con el Premio Cervantes, considerado uno de los máximos reconocimientos de las letras hispanas. Con su presencia alegre e irónica, la propia autora convirtió el solemne homenaje en una celebración, a la cual ella insistió en aportar el agradecimiento.

Como de costumbre, durante la inauguración el jueves por la noche Vitale se quitó importancia y aseguró, rodeada de peticiones de selfies y asediada por los fotógrafos, que no existe la "Idamanía" de la que se habla estos días en Uruguay. Con la ventaja de estar espléndida (vestía un conjunto de punto verde esmeralda y un collar de cuentas de azababache), la poeta aludió repetidamente a sus 95 años de edad y dijo: "Gratitud infinita, no me quedará tiempo para hacer algo para merecer esto".

Coincidiendo con el lanzamiento de la muestra, se supo en Montevideo que Vitale está escribiendo una novela, y que solo le faltarían 15 páginas para terminarla... Pero a pesar de la insistencia de los periodistas, la escritora no ha querido dar información sobre la temática o la fecha de publicación. Quizá, Ida Vitale está tratando de olvidarla (con bastante dificultad) para mantener su sistema de trabajo, que consiste en escribir, desechar repetidas veces, guardar el trabajo en un cajón hasta olvidarlo y luego evaluarlo cuando logre que le parezca el escrito de otra persona.

Cartel de la muestra.

Su casa, desvalijada

El evento central de estos dos meses y medio de "Idamanía" en Montevideo es una exposición que combina objetos personales de la poeta (como cuadros o escritos) con una bella biografía ilustrada aportada por la Universidad de Alcalá de Henares. Además, artistas uruguayos son llamados a interpretar la obra de Vitale y hasta el mes de noviembre, el Centro Cultural de España organizará diversas manifestaciones artísticas que acompañarán la muestra hasta noviembre.

Ricardo Ramón Jarne, director del Centro Cultural de España en Montevideo y curador de una parte de la muestra, reconoce que para hacerla literalmente "desvalijaron" la casa de Vitale para hacer una selección de objetos.

"Fue un lujo tener los objetos y el universo de Ida Vitale aquí en Montevideo. Es verdad que le hemos desvalijado la casa, hemos querido hacer una exposición escenográfica, una especia de Opera sobre su vida y obra que no tendrá fin porque se irá transformando: tendremos performances teatrales, conciertos, coros... todo inspirado en su obra", explica Ricardo Ramón Jarne.

Las instalaciones se mezclan con los paneles informativos y las vitrinas con los libros seleccionados por la propia Vitale, muestras de artículos, la recreación de un saloncito donde se puede ver la entrega del Premio Cervantes en una televisión y una enorme pared con los cuadros que se llevaron de su casa, un apartamento situado en el barrio montevideano de Punta Gorda.

Ida Vitale regresó el año pasado a Uruguay después del fallecimiento de su marido y una larga estadía en Austin, Texas, donde la pareja residió por motivos profesionales. Previamente, Vitale había conocido el exilio como consecuencia de la dictadura uruguaya (1973-1985).

"Cuando uno viaja o de muda, elige los objetos de más valor que son los que van contigo. Así que, de alguna manera, ella ya había hecho la curaduría de esta exposición. Hay muchos documentos originales que han llegado hasta Montevideo, y mi me ha llamado mucho la atención descubrir su labor de traductora de piezas de teatro, que es magnífica y poco conocida", señala Ricardo Ramón Jarne.

Más de quince artistas uruguayos participarán en este festival que durará hasta finales de noviembre. Coincidiendo con la inauguración de la muestra, Vitale recibió la Medalla Delmira Agustini por parte del ministerio de Cultura de Uruguay y el diploma de Académica de Honor de la Academia Nacional de las Letras de su país. A todos ellos Vitale les dijo: "Espero que mi edad, muy exagerada, me deje quedarme en la tierra para agradecer".