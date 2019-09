Toledo construirá el cuartel en la Vega Baja porque está fuera del área protegida

El problema estriba en dónde comenzaba y terminaba la capital visigoda de Toledo. ¿Cuáles eran sus límites? ¿Coincidían estos con los de las cuatro zonas de protección (BIC) declaradas en la Vega Baja de Toledo? Para los arqueólogos e historiadores no, ya que no se ha realizado ningún estudio que los delimiten. Para las autoridades municipales, sí. Por eso, el nuevo cuartel de la Guardia Civil se podrá construir, dicen los responsables locales. El concejal de Cultura, Teo García, en referencia al reportaje de este periódico, aseguró esta mañana que “la secuencia de este relato no es nueva ni ofrece ninguna novedad”. Y añadió: “Es un relato que nos acompaña a lo largo de los últimos once años. Es patente nuestro respaldo e implicación diaria por la conservación de nuestro patrimonio histórico, arqueológico y medioambiental. En ese sentido, pueden tener todas las garantías de que en lo que depende de esta Administración, de este Ayuntamiento, van a tener todos los niveles de protección precisos”.

Pero la situación no resulta tan clara cuando el Ministerio de Cultura ha reclamado explicaciones ante la denuncia de la plataforma Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura (un colectivo académico y vecinal), que denuncia la construcción de 1.698 en el área por sus bordes, además del citado cuartel. García, que en el anterior mandato fue concejal de Urbanismo, habló también de “cooperación”, de “legalidad” y de “sostenibilidad”.

Por su parte, la consejera de Cultura, Rosana Rodríguez, destacó que velarán por la salvaguarda del patrimonio toledano, realizando los estudios necesarios para su preservación. El periódico Toledodiario recogió ayer unas declaraciones de la máxima responsable del patrimonio regional: “Nosotros somos escrupulosos en el procedimiento. En el tema de la implantación donde se plantean las construcciones no es BIC, eso está sumamente datado. Se hicieron estudios arqueológicos, se detectó una zona de basura de la época y un pequeño enterramiento de la época islámica que se ha recuperado, que está perfectamente preservado y no existe ningún informe negativo sobre la posible planificación”.

Prospecciones arqueológicas en la Vega Baja de Toledo. Toledo, Sociedad Patrimonio y Cultura

Pero los arqueólogos consultados por este periódico lo niegan taxativamente. Muestran imágenes de prospecciones donde se señala que bajo el cuartel existen restos arqueológicos de importancia. Antonio de Zárate, miembro de la plataforma local que defiende la integridad arqueológica y visual de la Vega Baja, lo explicaba el pasado viernes de la siguiente manera: “El BIC no acababa justo donde dicen, sino más bastante más allá. Los visigodos nunca decidieron trazar los límites de su ciudad de una manera longitudinal pensando que siglos después alguien trazaría una carretera, unas rotondas y unos edificios de pisos. El yacimiento se extiende a ambos lados de la vía, incluida la zona del cuartel, donde nadie ha excavado nada nunca [ahora es un aparcamiento]”. Hispania Nostra, organización de defensa del patrimonio, va a pedir explicaciones al Ayuntamiento y la Junta.