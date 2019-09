España apuesta por todas sus lenguas en la Feria de Fráncfort

El Ministerio de Cultura comenzará ya este año, del 15 al 20 de octubre, el protagonismo de la cultura española en la Feria de Fráncfort mediante un nutrido plan de actividades que culminará en el 2021, cuando España sea el país invitado del foro editorial más importante del mundo.

Olvido García Valdés, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, dice que, a diferencia de la última vez que España fue protagonista de la feria, en 1991, “ahora se ha diseñado una arquitectura distinta, en la que no sólo figuren nombres, se difunda la literatura y se vendan derechos de autor, sino que, además de todo ello, ahora se estructura a partir de argumentos e ideas y se visualizará que España es un país plural, lema del programa”.

La directora general del Libro da especial importancia al reconocimiento decidido y sin ambages de la pluralidad lingüística del Estado español y de sus literaturas, “pues son las lenguas que nos hacen, y para nosotros es un tema central”, dice, consciente de las limitaciones de un Gobierno en funciones.

Este año participarán en la feria internacional 30 invitados y el segundo otros 60 para llegar a los Cien de Fráncfort en el 2021. Los criterios de selección también obedecen a la voluntad de reflejar la variedad y pluralidad de la sociedad en su conjunto. “Habrá en las mesas -dice Olvido García Valdés- representantes de narrativa, ensayo,poesía y teatro; de las distintas lenguas y de todas las generaciones, personas de 70 o 80 años y jóvenes que hayan publicado sólo uno o dos libros, un equilibrio entre hombres y mujeres, porque la sociedad en su conjunto es así”.

El programa de este año tendrá varios focos. Cinco de ellos inspirados en distintos aniversarios. El primero, los 70 años de la conferencia que impartió Ortega y Gasset en 1949 en la Universidad Libre de Berlín, bajo un título significativamente en latín, De Europa meditatio quaedam (Meditación de Europa), con la sala abarrotada y un eco masivo en la prensa alemana. Fue un canto de esperanza y un llamamiento a reconstruir la unidad europea, proclamado en una ciudad en ruinas y un continente devastado. Según García Valdés, no se trata de glosar la conferencia, sino de reflexionar sobre la Europa de hoy, con los filósofos José Luis Pardo y Eurídice Cabañes, pensadora experta en creatividad computacional y videojuegos.

El segundo festejará los cien años del poeta catalán Joan Brossa, en colaboración con el stand del Institut Ramon Llull (poemas visuales) y Vicenç Altaió de la Fundació Brossa. Habrá charlas de Manel Guerrero (comisario del Año Brossa) y la especialista Glòria Bordons, además de una representación de la veterana serie de diálogos Ens va fer Joan Brossa, que en Fráncfort contará con el poeta Eduard Escofet y la escritora-artista Alicia Kopf.

El tercer foco tiene un interés especial para Olvido García Valdés, el 80 º aniversario de Filosofía y poesía, escrito por María Zambrano, en su exilio en Morelia (México). En la mesa participará, entre otros, Miguel Morey. El cuarto foco será la conmemoración de la publicación en 1979 de la trilogía del irreverente grupo gallego de vanguardia Rompente (As ladillas do travesti de Reixa, galletas Kokoschka non de Romón y Facer pulgarcitos tres de Avendaño), con la presencia de Antón Reixa y una joven escritora gallega.

El quinto foco está dedicado a recordar a Machado en Colliure en 1939, mediante la disertación de un prestigioso hispanista alemán. El medioambiente y la crisis climática, Tierra somos, contará con Bernardo Atxaga. I see you será la mesa de debate sobre el cómic español. Escritores en otra lengua reunirá a Antonio Gamoneda y a su traductor Manfred Böss con el fin de subrayar la importancia de la traducción entendida como un trabajo creativo. Otra de las mesas abordará el estado de cada uno de los ámbitos literarios, mientras el foro dedicado a la edición tendrá representantes de las editoriales grandes, independientes y de las distintas lenguas del Estado, con una presencia significativa de editoriales alternativas, como Traficantes de Sueños y Libros Mutantes y la Casa Encendida.

Olvido García Valdés destaca la mesa dedicada a la España feminista, -¿quién diría hace diez años -se pregunta- que España podría ser un ejemplo en la cuestión feminista para Francia, Italia o Alemania?- en la que intervendrán una ensayista del ámbito del académico y una narradora.

Los encuentros se celebrarán en el recinto ferial y del Instituto Cervantes y cuenta con la colaboración de la Federación de Gremios de Editores y Acción Cultural Española