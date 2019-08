Expuestos 33 cuadros “perdidos” encargados a artistas mexicanos por el expresidente Salinas de Gortari

Las obras son presentadas al público en una exposición montada en la Casa Miguel Alemán del ahora centro cultural Los Pinos, bajo un título revelador: “De lo perdido, a lo que aparezca”. Una frase que bien puede sintetizar la trayectoria de 33 cuadros que forman parte del patrimonio mexicano y la negligencia de las autoridades que debían velar por su protección. Fue una carta enviada por el propio Toledo a la secretaria de Cultura, Alejandra Fausto, el pasado 4 de diciembre, la que marcó el inicio de la investigación para dar con las obras. Toledo y otros tres pintores exigían conocer la ubicación y estado de las pinturas. “Después de una búsqueda se hallan en una bodega de presidencia, se mandan al Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble [CENCROPAN] para limpieza y mantenimiento. Solo tenían polvo, en realidad no tenían daños. CENCROPAN hizo el diagnostico, nos entregó las obras y las montamos”, explica Homero Fernández, director administrativo de Complejo Cultural Los Pinos, en entrevista con EL PAÍS.

La colección fue encargada por Salinas de Gortari en 1992 a quien fuera secretario de cultura, el diplomático Rafael Tovar y de Teresa, quien comisionó las obras a los 33 artistas. Gortari fue el curador. Las pinturas fueron encargadas en gran formato pensando en la estructura de los salones de Los Pinos, que cuentan con enormes muros, extensos pasillos, salones amplios con ventanales que permiten entrar la luz desde los jardines que rodean el complejo. Cada presidente escogía la decoración de la mansión en la que vivirían por seis años. La que fuera residencia presidencial fue abierta al público en enero, tras llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los mexicanos, expectantes, hacían colas para conocer cómo vivían los mandatarios en el lugar donde se tomaban las decisiones más importantes del país, pero se llevaron una gran decepción al ver que muchas paredes lucían vacías y en los salones quedaban unos pocos muebles. "Lo que pudieron documentar los medios es todo lo que había aquí", dice Rodolfo Rodríguez, coordinador del complejo cultural.

Además de Toledo, la exposición incluyo cuadros de maestros como Vicente Rojo, Sergio Hernández, Irma Palacios, Luis Nishizawa, Beatriz Ezban, Vicente Gandía, Rodolfo Morales, Julio Galán o Alejandro Colunga. Aunque las autoridades de Los Pinos no revelaron a cuánto asciende el valor monetario de los cuadros expuestos, dijeron que algunos han sido valorados hasta en cuatro millones de pesos (más de 210.000 dólares), pero afirmaron que su valor de mercado debe de ser mayor. “El objetivo de la exposición es tener estos cuadros a la vista del público mexicano, deslindar una discusión que tiene que ver con el cambio de régimen, que no había localizado los cuadros y todo el mundo en México se preguntaba dónde estaban”, dijo Carlos Molina, curador en jefe del Museo de Arte Moderno de la capital mexicana.

'La violencia y la intolerancia' del artista Rafael Coronel. Jonás Cortés El País

Fue Molina quien la mañana del miércoles acompañó a un grupo de periodistas por los amplios salones de la Casa Miguel Alemán para explicar el valor artístico de las pinturas más emblemáticas de la colección, algunas de ellas como “Los volcanes”, de Nishizawa, que refleja, explica, la necesidad de “definir” un territorio mexicano, sus grandes paisajes, a partir de sus características y colores. La exposición no es permanente: estará abierta al público en lo que resta del año y las mismas autoridades reconocen que no saben cuál será el futuro de las pinturas recién halladas. “Se decidió presentarlas no solo por los rumores, sino porque nunca se había mostrado al pueblo de México”, dice Homero Fernández.