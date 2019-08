Rulo: “En la música solo hay un baremo: o te pellizca o no te pellizca”

Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo, comenzó en el mundo de la música a los 14 años. Tras saltar al estrellato con La Fuga, dejo el grupo en 2009 y creó Rulo y la Contrabanda en 2010. Casi diez años después sus canciones siguen sonando y se han vuelto un básico en las listas de reproducción: los mismos centenials que en Riverland (Asturias) acaban de cantar las canciones de Arnau Griso y Beret, cantan ahora los temas de Rulo, a la espera de hacer después lo mismo con Ayax y Prok y Bad Gyal.

“Antiguamente en mi barrio no podías decir que escuchabas de todo, te tenias que posicionar. A mí me gusta el rock, pero escucho de todo”, explica Rulo, que tiene claro que ahora “ lo ecléctico funciona”. Con 13 discos a sus espaldas, el de Reinosa ha terminado de grabar el número 14, que verá la luz en noviembre. “Nadie me obliga a meterme en un estudio, en ese sentido soy libre”, comenta Rulo, y quizás esa sea la clave de que sus nuevas canciones siempre terminen convenciendo. O como dice él, quizás por eso su música sigue “pellizcando” a la gente.

“Hay canción que me han dado muchisimo. Pa' quí pa' llá la compuse con 20 años y es una canción que sigue estando en vigor ahora mismo en mi vida”, explica Rulo, “Sigo estándo pa'quí y pa'llá. Alguna vez estoy en el hotel después de un concierto tomando algo con la banda y escucha a una orquesta tocándola en las fiestas del pueblo”. Él se considera un afortunado tras 25 años cantando.

Su imagen no ha cambiado mucho en estos años tampoco; quizás ahora sea un poco más hipster. ¿Por culpa de las redes sociales? Para Rulo no: “Ahora parece que tienes que ser youtuber, instagramer, cantante... Que tienes que ser un 360. Está bien cuidar la estética, pero al final lo que tiene que primar es la canción siempre”.