El Palau de la Música de Valencia cierra un año para reparar el recinto

El Palau de la Música de Valencia, un recinto cultural regido por el Ayuntamiento de la ciudad e inaugurado hace 32 años, se someterá a una profunda renovación tras los desprendimientos del techo ocurridos a finales de junio en alguno de sus auditorios. "La música continua, el Palau no se cierra", han dicho este miércoles sus responsables, que ya han anunciado que la programación de la próxima temporada —de octubre de 2019 a junio de 2020— se trasladará a otros recintos de la capital.

El 29 de junio cayó el techo de una de las salas, sembrando la alarma y obligando al recinto a reubicar algunas de las actuaciones del Festival de Jazz de Valencia que se celebraba durante esas fechas. Los bomberos municipales y otros especialistas concluyeron que el daño lo provocó el sistema de climatización que se instaló hace más de tres décadas por encima del característico techo de madera del auditorio.

Superada la crisis, la responsable del Palau de la Música, la concejal Glòria Tello, ha explicado hoy que, consultado el estudio de arquitectura que concibió y ejecutó la obra en su día, se va a renovar la climatización del recinto —el segundo que más consumo energético tiene del censo de instalaciones municipales de Valencia— y, de paso, se aprovechará para renovar los asientos, los paneles acústicos y otros elementos del edificio.

"En estos momentos, se están redactando los pliegos para acometer la obra, no solo en la sala Rodrigo, donde se produjeron los daños sino también en la principal, la Iturbi, que aunque no ha presentado ningún problema, tiene el mismo sistema", ha dicho la concejala, que no ha dado ni presupuesto ni el tiempo que durarán las obras. "Cuando se acaben los pliegos, podremos concretar más cosas", ha dicho.

El Gobierno municipal se resiste a pronunciar la palabra cierre pero lo cierto es que los responsables del Palau han negociado en las últimas semanas con otros recintos culturales de la capital, como el Palau de les Arts o el Palacio de Congresos, el traslado del 60% de la programación de su próxima temporada, que se desarrolla de octubre de 2019 a junio de 2020. La reubicación de conciertos va a buen ritmo, aunque queda otro 40% de la programación por concretar.

Según la concejala y el director del Palau, Vicente Ros, no es la primera vez que el recinto cierra. Ya se hizo hace unos años para la última rehabilitación. Y tampoco es el único contenedor de cultura que se ve afectado por daños en sus instalaciones. Ya le ocurrió hace unos años al Palau de les Arts, cuando se inundó. Y también le sucedió a la Orquesta de RTVE, que tuvo que trasladar sus conciertos al Escorial debido a las obras de reforma del Teatro Monumental.

El Palau de la Música de Valencia, con cerca de 800 abonados, informará en septiembre de la reubicación de los conciertos y sus responsables no descartan reajustar los abonos o incluso crear otros en función de la nueva planificación. "Los abonados tendrán su música y la Orquesta de Valencia seguirá ensayando en un edificio anexo al Palau, fruto de la última ampliación", ha asegurado la regidora.

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, pide "una auditoría integral del Palau de la Música" al mismo tiempo que ha pedido al alcalde, Joan Ribó, de Compromís, que "se ponga a trabajar para que abra sus puertas lo antes posible".

En respuesta a las críticas de la oposición, que ha denunciado falta de dinero en mantenimiento del recinto, la presidenta del Palau de la Música ha asegurado que solo de 2016 a 2018 se han invertido más de 1,5 millones de euros en el auditorio, un 700% más de lo destinado por el anterior gobierno municipal, del PP.