El español, lengua en auge en el Reino Unido

El Instituto Cervantes lleva una continua campaña de penetración en las universidades británicas. El interés de los estudiantes superiores crece. Al margen de los estudios específicos de lenguas, en el resto de grados, la lengua más demandada por los estudiantes es el español, con grupos de más de 150 alumnos en sesenta universidades de UK y un total de casi 14.000 estudiantes (según el informe UCML-AULC, Language provision in the Universities in the UK, 2016-2017). “A esta cifra habría que sumarle la de los estudiantes que cursan estudios de grado de español en setenta universidades del Reino Unido”, comenta Ignacio Peyró, director del IC de Londres.

“La Universidad es y debe ser un terreno prioritario: quienes estudian hoy, mañana marcarán el tono intelectual del país”, asegura Peyró. A su juicio, aporta estudiantes comprometidos con el estudio de la lengua. “Muchos de ellos tienen ya acceso a la acreditación oficial de sus conocimientos con el Diploma Español de lengua Extranjera (DELE, el título expedido por el Cervantes y varias universidades). “Y hay centros —Aston o Exeter— que ya funcionan o están a punto de funcionar como centros acreditados por el IC”, añade.