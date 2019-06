Los creadores de Seriesyonkis, absueltos tras el mayor juicio por piratería celebrado en España

El mayor juicio por piratería celebrado en España ha terminado con la absolución de los cuatro acusados. Alberto García Sola, fundador de Seriesyonkis y Peliculasyonkis, creadas en 2007 en Murcia. Las webs se convirtieron en la fuente de acceso gratuito para millones de usuarios a series y filmes online. Durante el juicio, García Sola repitió que el era "solo el programador", que lo demás lo hacían los internautas y que había creado las webs como "hobby". Durante el juicio el fiscal consideró su negocio como "la mayor red de piratería de España".

En la sentencia, que se ha conocido esta mañana, se absuelve a los acusados "del delito contra la propiedad intelectual por el que venían siendo acusados por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, declarando de oficio la costas causadas".

Los acusados, —el propio García Sola y Alexis Hoepfner, Jordi Tamargo y David Martínez, sucesivos dueños de Seriesyonkis— se enfrentaban a hasta cuatro años de prisión por un delito contra la propiedad intelectual. "Toma ya, para los que decían que estaban condenados, absolución en el caso..." ha celebrado uno de sus abogados, David Maeztu, que junto a Carlos Sánchez Almeida, ha llevado el proceso.

El argumento del juzgado es que en el momento de los hechos estos no constituían delito alguno. "No existía una tipificación expresa de esas conductas con anterioridad y que ha sido el legislador de 2015 quien las ha criminalizado", señala. Todo el caso giraba en torno a establecer si ofrecer enlaces era delito o no. "Se ha criminalizado la conducta de enlazar ofreciendo listados ordenados y clasificados de obras, aunque los enlaces hayan sido facilitados por otros (...). En definitiva, las páginas objeto de autos, según consta acreditado, eran páginas que facilitaban enlaces, proporcionados por terceras personas no identificadas en este procedimiento, los cuales redirigían a otras páginas del megaservidor que el uploader hubiera utilizado para su alojamiento, sin guardar en ellas los propios contenidos", concluye la sentencia absolutoria.