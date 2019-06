38 autores, 76 libros y un objetivo: que la Feria siga en el Retiro

38 autores, 76 libros, un objetivo común (fomentar la lectura) y otro sobrevenido (que la Feria del Libro se quede en el Parque del Retiro para siempre). El acto de la editorial Planeta en el que ha reunido en una soleada mañana de viernes a algunas de sus estrellas literarias bajo el lema #buscaencuentraylee se ha convertido, también, en una reivindicación del Retiro como escenario de esta fiesta de la cultura, ahora que surgen críticas sobre el impacto que tiene en el ecosistema del parque. “Es muy grato que estos 40 escritores relevantes apoyen que la Feria que ha estado 52 años en el Retiro esté por los menos otros 52”, ha asegurado Manuel Gil, director del evento, entre aplausos de la concurrencia justo antes de la foto de familia que ha reunido a escritores como María Dueñas, Javier Sierra, Juan Eslava Galán o el último Premio Planeta, Santiago Posteguillo.

Ha sido precisamente el autor de Yo Julia quien ha defendido de manera más vehemente el actual emplazamiento de la Feria del Libro: “Es muy buena idea la de combinar la defensa de la lectura con la defensa de la feria en el Retiro. No puedo entender que quieran cambiar de lugar un acto que sirve de promoción de la cultura y que lleva 52 años funcionando. Que no me hablen del impacto por x número de personas. Hay otros muchos eventos que se hacen en otros lugares de la ciudad, que tienen impacto y sobre los que nadie dice nada”, aseguraba.

La idea de la foto de familia era que sirviera, sobre todo, de punto de partida para una operación de fomento de la lectura. Los organizadores van a esconder dos libros firmados por cada autor en el Parque del Retiro para que los lectores los busquen durante la mañana del sábado. Habrá pistas en las redes sociales bajo la etiqueta #buscaencuentraylee.

“Es una actividad que apela a la curiosidad del lector, que descubrirá una novela, que puede ser la que estaba buscando o no, y verá que es un regalo que además está dedicado. Después puede sentarse a leerlo en el Retiro”, propone la escritora y presentadora Mara Torres para subrayar la doble vertiente de la idea. “Es un acto divertido, democrático y deudor del azar”, añade Espido Freire poniendo énfasis en el lado lúdico. “Esto es muy mágico. Es muy importante que lean los más jóvenes”, subrayaba el poeta Marwan en pleno Paseo de los Coches, un lugar lleno de niños que habían ido allí con sus colegios y que pasaban la mañana entre miradas curiosas, yincanas organizadas por sus profesores y alguna compra. Mañana tendrán la oportunidad de llevarse, por ejemplo, uno de Blue Jeans dedicado. “Es muy divertido”, cuenta Ayanta Barili, finalista del Planeta en 2019 antes de subrayar, también, la importancia de que sea en este parque y no en ningún otro lugar, mantra repetido por todos los presentes.

“Los lectores son como esponjas”, ha reflexionado María Dueñas. “No somos conscientes del poder de sentarse a leer algo con alguien”, añadía antes de glosar las virtudes de la Feria y de todos los actos de contacto con los lectores. “Es fantástico que esto se haga dentro de la feria y por la feria”, ha rematado.