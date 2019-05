La SGAE, expulsada de la CISAC al menos durante un año

La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) ha decidido expulsar de manera temporal a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El 90% de la Asamblea General del organismo, celebrada en Tokio (Japón) la noche del miércoles al jueves, ha determinado que la entidad de gestión de derechos de autor española debe esta fuera de la estructura de la organización mundial al menos un año. Es un hecho sin precedentes, que relega a la sociedad de categoría y que ha sido provocado por las denuncias que “son motivo de gran preocupación en relación con las actividades de la entidad”. Desde diciembre la CISAC ha estudiado el caso y la conclusión del proceso sancionador es la peor que se podía dar para los socios de SGAE.

En el comunicado difundido por la CISAC, el organismo formado por 239 sociedades de autor de 122 países explica que ha valorado “las recientes reformas puestas en marcha por la nueva presidenta de la SGAE”, Pilar Jurado. Pero la tarjeta roja era inevitable porque a pesar de los cambios, “no han sido aprobados por la asamblea general de la SGAE”. La sanción, tal y como informan desde el organismo internacional, “podrá levantarse en cualquier momento, siempre que el Consejo de Dirección de la CISAC considere que se ha logrado el suficiente progreso para aplicar los requerimientos de la CISAC”.

Entre las malas prácticas que señala la entidad internacional figura “el trato discriminatorio de los titulares de derechos y las prácticas desleales relacionadas con el reparto de derechos”. Ante la situación denunciada, en abril de 2018 la CISAC presentó un informe sobre las recomendaciones para los cambios de los estatutos y distribución de los royalties. Pero “debido a la falta de progreso de los requisitos” demandados, la junta directiva de la CISAC puso en marcha el proceso que culmina hoy con la peor noticia.

Readmisión condicionada

Sobre los cambios que trata de introducir Jurado en la SGAE, la CISAC dice que son insuficientes. Apunta que se deben realizar más trabajos y “cambios técnicos importantes para garantizar el cumplimiento portarte de la SGAE de las reglas profesionales de la CISAC” y devolver una imagen positiva de la entidad española sobre el compromiso de sus reformas. La CISAC pide que se acometan con profundidad por el bien de los titulares de derechos y de la imagen de la SGAE en la comunidad creativa internacional. De hecho, la casa internacional desea “volver a admitir” a la entidad española “lo antes posible”, si cumplen con los requerimientos.

Pilar Jurado asegura en un comunicado que “la CISAC da la oportunidad a la SGAE de decidir sobre nuestro futuro”. La presidenta de la SGAE advierte en el escrito que la sanción aprobada este jueves será ejecutada tras el resultado de la asamblea general de la SGAE, que se celebrará el próximo 24 de junio. Aunque en ningún caso la CISAC señala esta condición, Jurado sostiene que “hemos conseguido no solo que la CISAC reconozca los esfuerzos, sino también su apoyo al proceso de cambio de nuestra sociedad”. La presidenta pasa la responsabilidad a los socios y los reclama para que voten a favor en la asamblea general de los cambios que ha introducido y así olvidar la situación dramática que atraviesa la SGAE. Sin embargo, dos de los grupos autorales que componen la entidad ya han anunciado que no están de acuerdo con las últimas reformas de Jurado y que votarán en contra.

Mala sombra

La mala noticia para los autores asociados a la casa española se añade al inicio de intervención demandado el pasado febrero por el Ministerio de Cultura ante la Audiencia Nacional. La cartera de José Guirao decidió actuar por no cumplir con la advertencia enviada el 27 de septiembre. Una vez transcurrido el plazo de tres meses para reformar los estatutos, instaurar el voto electrónico y acometer la limitación de los beneficios generados por la rueda en las emisiones de la madrugada televisada. Cultura ha reclamado de manera insistente en septiembre, en febrero y este martes que subsane o corrija “los incumplimientos graves detectados”.

Las reformas a las que se refiere la CISAC y Pilar Jurado, en el Ministerio de Cultura no tienen constancia de ellas. Por eso esta semana el Ministerio mandó un requerimiento a la SGAE, en forma de ultimátum, para que informe con detalle sobre las medidas que está obligada a acometer si no quiere ser intervenida por un juez. El ministerio “no tiene constancia de que ninguno de estos tres puntos estén resueltos”, aseguran fuentes del departamento de Guirao. “A la fecha del presente no han sido corregidos, por parte de la SGAE, los incumplimientos graves detectados”, puede leerse en las conclusiones del escrito oficial.