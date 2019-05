Los vigilantes del Louvre están agotados

El museo con más éxito del mundo cierra por las consecuencias del exceso de afluencia. Los vigilantes del Louvre no pueden más. El crecimiento en visitas de la pinacoteca ha podido con su salud y las bajas por agotamiento han sido tan numerosas, tras este fin de semana, que la dirección del museo parisino ha comunicado, de manera inesperada, el cierre este lunes. El centro se disculpa ante los visitantes que tenían programada la visita y señala que las entradas vendidas serán reembolsadas. Además, avisan de que el flujo que se prevé para los próximos días, tras este lapso, será mucho mayor de lo habitual, por lo que solo garantizan la visita con la reserva en su página web.

Con esta baja en masa, los trabajadores quieren denunciar los problemas que tienen en su jornada laboral, según el sindicato Sus Culture Solidaires. “El Louvre se asfixia”, dice el comunicado sindical. “El personal nota un deterioro sin precedentes de las condiciones de visita y de trabajo”, añaden y señalan como responsables de esta situación al incremento de visitas y a la falta de inversión en el refuerzo del personal. Lamentan que, a pesar de que el público ha aumentado en más de un 20% desde 2009, la inversión en trabajadores no lo ha hecho. “Los agentes han decidido ejercer su derecho a baja y plantarse en la administración del museo para gritar su enfado”, según el sindicato. El museo ha comunicado el cierre “sin más comentarios por el momento”.

En 2018, el Louvre obtuvo un récord histórico de visitas: 10,2 millones de personas circulando por las salas. Muy lejos de los 2,9 millones de visitas del Museo del Prado. Con esa cifra, el museo parisino creció un 25% respecto al año anterior, es decir, alguien entra cada dos segundos, y cada día más de 20.000 visitantes se asoman a la estancia donde se conserva La Gioconda, de Leonardo da Vinci. Los especialistas consultados por EL PAÍS entonces advirtieron de un efecto peligroso e insostenible ante la masificación de las instituciones. Lo sucedido hoy es un hecho sin precedentes en la carrera por la captación de multitudes.

Avalancha de popularidad

Nunca ningún otro centro había logrado superar la marca de los 10 millones de personas. Entre los factores que han hecho posible esta cifra se encuentran la mejora del turismo en Francia (tras los atentados de 2015) y la expansión del museo en nuevos públicos, a raíz del vídeo musical de Beyoncé y Jay-Z, rodado en el Louvre y visto por más de 150 millones de personas. Entonces, el presidente del museo, Jean-Luc Martinez, aseguró que era “evidente que el año 2018 ha sido remarcado para la reputación del Louvre”, porque tanto el vídeo como la apertura del Louvre en Abu Dhabi han hecho del museo una cita muy atractiva. “Una de las consecuencias es esta espectacular mejora de las visitas en 2018”, dijo Martínez. La otra se acaba de conocer hoy lunes: el patrimonio resiste como puede; el personal laboral, no.

Las críticas ante el cierre apuntan a un número insuficiente de vigilantes y reclaman al Ministerio de Cultura la contratación y refuerzo de más personal, para atender el flujo multitudinario que ha alcanzado el museo. Desde su nombramiento en 2014, el presidente del Louvre ha invertido cerca de 60 millones de euros en mejorar los accesos, reducir las filas de acceso y acelerar las entradas y salidas al recinto, además de fomentar la venta en línea. Uno de cada tres visitantes compra su entrada al museo por Internet. Sin embargo, los trabajadores reclaman mayor atención y gasto en la presencia de vigilantes en sala, sobre todo, teniendo en cuenta que el beneficio, gracias al aumento de 2,2 millones de visitantes de 2018, fue de más de 15 millones de euros adicionales. El 50% del presupuesto del museo procede de las arcas públicas.

Para los especialistas consultados por este periódico, el éxito de un museo no es la audiencia, sino “la experiencia grata”. Para ello es necesaria una organización estricta de la previsión de visitas, para evitar la masificación y sus consecuencias. Una de las conclusiones del informe “La experiencia de la visita al museo” (2013), realizado por el Ministerio de Cultura español, es que los museos deben situarse más allá de las cifras, porque si un gran número de visitantes pasan por la exposición sin aprender nada “es un fracaso”. Las aglomeraciones no son el mejor entorno para tener una experiencia adecuada. No solo para los visitantes. La especialista Eloísa Pérez Santos, investigadora de públicos en museos y exposiciones, ya advirtió que los museos atestados desembocan en una experiencia estresante. Para el público y para los vigilantes. Eso es todo menos satisfactorio.