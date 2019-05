Robert Pattinson será Batman en la película que dirigirá Matt Reeves

El actor Robert Pattinson, de 32 años, protagonista masculino de la saga Crepúsculo, encarnará a Batman en la nueva película que dirigirá Matt Reeves, cuyo estreno estrenó está previsto para el verano de 2021, según publica Variety. Pattinson sustituirá en el proyecto a Ben Affleck, que el pasado enero anunció que no interpretaría más al superhéroe de ciudad Gotham y que pasaba el testigo "a la nueva generación de Bruce Wayne".

Tras el estreno de High Life, el salto a la ciencia ficción de Claire Denis, Pattinson defendió su opción de adentrarse en películas de autor, más arriesgadas que los blockbusters que protagonizó al comienzo de su carrera. "La conexión con su audiencia es más real que la de un blockbuster. A la gente que le gusta realmente le gusta", dijo en una entrevista en El PAÍS.

Y señaló entonces que Hollywood no le llamaba. "Para protagonizar una superproducción tienen que gustarte los deportes de equipo más que a mí. Yo ni siquiera sé lo que es comercial", explicó. "Las posibilidades de que yo encabece un proyecto así son realmente bajas. Prefiero quedare haciendo películas que intentan llegar a lugares interesantes con directores que admiro, en cine que me ha cambiado la vida [para un momento y reflexiona]. En realidad, no sé cuánto aguantaré así, ni cuántos productores piensan aún que con mi nombre aún pueden atraer a parte del público de Crepúsculo. Ahora me estoy beneficiando de directores jóvenes que quieren trabajar conmigo porque yo a su vez lo he hecho con cineastas que ellos admiran".

Pattinson será el actor más joven en interpretar a Batman en la gran pantalla. Affleck interpretó el personaje por vez primera pasados los 40 años. Fue en la película Batman v Superman (2015), junto a Henry Cavill. Después le siguió Escuadrón Suicida (2016) y La Liga de la Justicia (2017), aunque en la primera su papel fue menor por lo que no obtuvo créditos.