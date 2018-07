Joaquin Phoenix interpretará al nuevo Joker

El trato ya está firmado entre Warner Bros y Joaquin Phoenix. El actor de Gladiator y ganador del premio al mejor actor en el Festival de Cannes 2017 por You Were Never Really Here, ha aceptado la propuesta de ser el protagonista de la película que relatará los orígenes del Joker y las razones que lo llevaron a convertirse en el enemigo de Batman. De esta manera se pone punto final a los rumores que apuntaban a Leonardo Di Caprio como protagonista.

De la mano del director de Todd Phillips (The Hangover) y con Scott Silver como coguionista, la cinta se rodará desde septiembre de este año en Nueva York y se espera terminarla a más tardar en 2019 con un presupuesto de 46 millones de euros aproximadamente. La próxima semana en la Comic Con de San Diego se entregarán más detalles al respecto.

A pesar del rodaje de este largometraje, el actor Jared Leto, quien protagonizó al Joker en Suicide Squad,seguirá dando vida al villano dentro del universo DC, ya que, como afirmó la editorial, la cinta de Phillips es independiente y no guarda ninguna relación con el personaje que interpreta Leto. Phoenix, conocido por películas como Gladiator, se convertiría en el quinto actor en meterse en el traje del mítico personaje de cómics.

La cinta, de la que aún no se conoce el título, estará producida por Martin Scorsese (director de Uno de los nuestros, Infiltrados o Taxi Driver, entre otras) y coescrita por Phillips (Resacón en las Vegas) y Scott Silver (8 Millas). La historia, ambientada en la ciudad de Gotham en los ochenta, versa sobre los orígenes del conocido como Príncipe de los crímines y estará inspirada en la películas de mafia de Scorsese. DC, editorial con los derechos del personaje, nunca ha presentado un origen oficial del personaje.

Uno de los relatos más famosos de la creación del Joker aparece en la obra del escritor Alan Moore La Broma Asesina (1988), basada en una historia anterior de 1951 de Bill Finger. En ella, un ayudante del laboratorio con el sueño de ser payaso ayuda a unos criminales a robar en la empresa en la que trabaja y, tras ser descubierto por Batman, cae en una tubería con residuos tóxicos. Al salir, el color de su piel, sus labios y su boca han cambiado, dándole la apariencia de un payaso.