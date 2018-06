Este payaso (psicópata) se merece una película

Su manera de reír, estridente, exagerada e histérica. Su sonrisa mutilada. Su tez pálida. Su locura insana. Joker es mucho más que uno de los archienemigos de Batman; Joker define a Batman. Lo lleva haciendo desde la primera aventura en solitario del murciélago -en Batman nº1, cómic publicado por Action Comics en 1940- y ahora le ha robado protagonismo a su antagonista: Joker, después de aparecer en Escuadrón Suicida, interpretado por Jared Leto, va a tener su propia película. Y Leto va a volver a dar vida al maniaco. También ejercerá de productor ejecutivo del filme, según Variety. La idea de Warner y DC es (intentar) emular a Disney-Marvel y crear un multiverso cinematográfico en el que lucir a sus personajes.

Joker, creado por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane, iba a ser en sus inicios un personaje episódico. Pero su sonrisa cautivó a los lectores. Ese tebeo original es mucho: en esa historia primigenia también se podía ver a Catwoman, que ya tuvo su propia aventura en solitario (¡miau! la película es tan mala que es buena), aunque hoy no vamos a hablar de Selina. Ese cómic también es uno de los más cotizados de la historia de las viñetas: en 2012, un ejemplar original alcanzó el precio de 850.000 dólares (más de 650.000 euros) en una subasta organizada por la casa Heritage.

Frente a la mesura, la introspección y la discreción de Bruce Wayne/Batman, Joker representa el exceso, una insana alegría y la locura. También muestra guiños esquizoides, pero no al nivel de Dos Caras. El personaje de Joker fue perfilando –y cambiando- su personalidad a medida que avanzaban los cómics: en 1951, Bill Finger construyó la mitología (el canon) del Joker. Lo hizo en El Hombre tras la Capucha Roja (Detective Comics #168, 1951), donde Batman se ponía a disposición de un grupo de detectives para resolver un caso abierto desde hacía años, relacionado con una banda de atracadores. El líder de los mismos llevaba una capucha roja. Durante un robo y tras ser descubierto por la policía, ese personaje intenta escapar saltando a una fosa de residuos tóxicos. Le dieron por muerto, pero el hombre aguantó la exposición, escapó por un desagüe. Su piel se volvió pálida, su pelo verde y su carácter explosivo. Había nacido Joker.

Las viñetas consolidaron al payaso psicópata, pero la televisión, el cine y la animación dieron más dimensiones al personaje. El primero en interpretarlo fue César Romero, actor estadounidense de origen cubano, que encarnó al peligroso bufón en la serie (ahora de culto) Batman, 120 episodios, divididos en tres temporadas, emitidas entre 1966 y 1968. Le siguió Jack Nicholson, en el Batman de Tim Burton, de 1989, la segunda película (la primera es de 1966, una continuación de la serie) de las diez en las que hasta ahora aparece el caballero oscuro. Romero y Nicholson mezclaban en sus interpretaciones humor, sorna y delincuencia. Eran Joker malignos, pero no tan oscuros como los que vendrían después. Como el que interpretó Heath Ledger en El caballero oscuro, dirigida por Christopher Nolan. Fue el último papel de Ledger, que falleció en enero de 2008. Su mejor interpretación que le valió varios premios, entre ellos el Oscar como mejor actor de reparto, que recibió después de morir. Un Joker excelso.

Dibujo del cómic 'Una muerte en la familia'.

Esa insana complejidad de Joker también ha ido quedando reflejada en los cómics, donde el personaje se va volviendo más y más peligroso. En 1988, el genial Alan Moore profundizó en los orígenes de la maldad no solo de Joker sino también de Batman en The killing joke (La broma asesina). El guionista comparaba al villano y al héroe y los describía como seres dañados, marcados por su duro pasado. Describe a ambos como seres traumatizados, con taras mentales que han canalizado de diferente manera. En 2016 se hizo una adaptación al cine en formato animación.

En esa época, también en 1988, Jim Starling y Jim Aparo (guionista y dibujante, respectivamente) publicaron A Death on the Family (Una muerte en la familia), arco que relataba cómo Joker asesinaba a Jason Todd, sucesor de Robin tras la marcha de Dick Grayson. La historia se publicó entre los números 426 al 429 de Batman y los lectores pudieron decidir, vía telefónica, el futuro del ayudante del caballero oscuro. Le sentenciaron a muerte. Matar a un héroe amplió la ya rica mitología de Joker.

Hace dos años, Warner y DC presentaron Escuadrón Suicida, película que concentraba a un gran número de villanos del universo del cómic. Jared Leto interpretó a Joker. Y todo apunta a que ahora va a volver a hacerlo, pero en una historia en solitario. Aún no se sabe qué va a relatar esta nueva película. Suenan las dos historias de finales de los ochenta, la de Moore y la de la muerte de Robin. También con los difusos orígenes del personaje, que ni siquiera él mismo recuerda con claridad: “A veces lo recuerdo de una manera y otras veces de manera diferente”, dice Joker sobre cómo pasó de ser un atracador con una capucha a un terrorífico villano con una excitante risa demencial.

Bola extra: No es fácil contestar a la pregunta de quién es el mejor Joker de la historia. Los cinéfilos hablan de Nicholson, Ledger o Leto, pero muchos seguidores defienden que es Mark Hammil, aka Luke Skywalker. El ya no tan joven Jedi también está vinculado a Joker: el actor lleva poniendo la voz al villano desde hace más de dos décadas en videojuegos, en series y en películas de animación. Su risa, como no su risa, es escalofriante.

Batman y Joker en un capítulo de la serie de animación.

