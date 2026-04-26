Pogacar impone su ley ante Seixas y conquista su cuarta Lieja

El ciclista Tadej Pogacar le ha ganado el pulso al joven Paul Seixas este domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja. El esloveno se deshizo del francés a falta de 14 kilómetros para la meta, en la Roca de los Halcones, después de varios intentos en los que Seixas aguantó el tipo. Pogacar se corona en La Decana por tercer año consecutivo, la cuarta de su carrera y este es su decimotercer Monumento. La segunda posición fue para Seixas y la tercera para Remco Evenepoel.

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