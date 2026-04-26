Ir al contenido
_
_
_
_
Ciclismo
Lieja-Bastoña-Lieja

Pogacar impone su ley ante Seixas y conquista su cuarta Lieja

El esloveno se deshace del francés a falta de 14 kilómetros y por tercer año consecutivo se corona en La Decana, su decimotercer Monumento

Tadej Pogacar cruza la línea de meta en primer lugar en la Lieja-Bastoña-Lieja.Geert Vanden Wijngaert (AP)
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El ciclista Tadej Pogacar le ha ganado el pulso al joven Paul Seixas este domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja. El esloveno se deshizo del francés a falta de 14 kilómetros para la meta, en la Roca de los Halcones, después de varios intentos en los que Seixas aguantó el tipo. Pogacar se corona en La Decana por tercer año consecutivo, la cuarta de su carrera y este es su decimotercer Monumento. La segunda posición fue para Seixas y la tercera para Remco Evenepoel.

[Noticia de última hora. Habra actualización en breve]

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_