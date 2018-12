‘Crepúsculo’ cumple diez años: así son hoy sus protagonistas

La saga de Crepúsculo, las cinco películas basadas en los libros de Stephenie Meyer con las que millones de jóvenes alrededor del mundo soñaron con el amor eterno, cumplió en noviembre 10 años. El tiempo no ha pasado en vano y en esta década los vampiros más conocidos de Hollywood han vivido triunfos y obstáculos que han puesto a prueba su legado. Esto es lo que ha sido de ellos.

Kristen Stewart (Bella Swan)

Si bien Crepúsculo no fue el debut de Stewart en la gran pantalla, si supuso el trampolín que la elevó a lo más alto de su carrera. Desde entonces, la intérprete, que en 2010 fue galardonada con el premio Rising Star BAFTA, ha mostrado su versatilidad en proyectos como Café Society (2016), The Runaways (2010) y Camp X-Ray (2014). En los próximos meses la californiana, de 28 años, tiene previsto estrenar dos películas que ya han causado una alta expectativa dentro de la industria: el reboot de Los ángeles de Charlie y Against all enemies, cinta en el que encarna a la actriz estadounidense, Jean Seberg, y a su pelea por los derechos civiles en la década de los 60.

A pesar de su propósito de mantener su vida personal lo más alejada posible de los medios, la obsesión de la prensa rosa con la actriz la ha llevado a protagonizar más de un titular a lo largo de estos años. Tras su escandalosa ruptura con su compañero de pantalla, Robert Pattinson, por una relación con el director Rupert Sanders —mientras este estaba casado—, la actriz decidió pasar página y dejar a los hombres atrás. En 2016 se la vio con la cantante francesa Soko, y después con la productora Alicia Cargile. “Cambió todo cuando empecé a salir con chicas. Me di cuenta de que si lo ocultaba era como estar avergonzada de lo que tenía. Así que empecé a mostrarme más en público. Abrí mi vida y soy mucho más feliz”, aseguró la actriz a la revista Elle, en 2016. Actualmente sale con la modelo de Victoria´s Secret Stella Maxwell.

ampliar foto Kristen Stewart, en 2008 (izquierda) y en 2018 (derecha). G3online/Cordon Press

Robert Pattinson - Edward Cullen

Pattinson se encontraba sin dinero y viviendo en la casa de su agente cuando le anunciaron que daría vida a Edward Cullen en la saga de Crepúsculo. Tras verse a sí mismo en la cumbre del éxito y el centro de atención de los medios, el británico de 32 años ha decidido alejarse un poco de las películas taquilleras y concentrarse en proyectos que mostraran su lado más maduro. Ese es el caso de películas como Good Time (2017) y Z, la ciudad perdida (2016), en las que el intérprete pudo mostrar una parte más oscura y menos romántica que el de la saga.

Su vida amorosa, por otra parte, se ha vuelto tan impredecible como sus papeles en pantalla. Tras romper su relación con Stewart, el actor conoció a la cantante británica FKA Twigs, con quien se comprometió en 2017. Pero las ajetreadas agendas de ambos terminaron por desgastarlos, y cortaron tras tres años juntos. En los últimos meses Pattinson ha sido visto junto a la actriz Suki Waterhouse y su coprotagonista en High Life, Mia Goth, pero él no ha confirmado ninguna de las uniones.

ampliar foto Robert Pattinson, en 2008 (izquierda) y en 2018 (derecha). Cordon Press

Taylor Lautner - Jacob Black

A diferencia de sus anteriores compañeros de reparto, la carrera de Lautner se ha alejado de los grandes filmes y se ha enfocado más en la pantalla chica. Su participación en series como Scream Queen y Cucko le han permitido mantener un perfil alto en Hollywood, aunque le ha sido difícil despegarse del papel de hombre lobo que lo encumbró. De hecho, sus relaciones amorosas han conseguido más titulares que sus trabajos como actor, al haber estado ligado en los últimos años con conocidas artistas como Taylor Swift, Lily Collins y Billie Lourde, a quien apoyó durante el fallecimiento de su madre Carrie Fisher y su abuela Debbie Reynolds, en 2017.

ampliar foto Taylor Lautner, en 2008 (izquierda) y en 2018 (derecha). Cordon Press

Ashley Greene - Alice Cullen

Desde que dejaron de rodar las cámaras de la saga en 2012, Green ha tenido cierta dificultad en participar en grandes proyectos cinematográficos. Se la ha visto en pequeños papeles como en la película Una lucha incierta (2016) o en su interpretación de Priscilla Presley en Shangri-L Suite (2016), pero en términos generales, no ha resaltado con ningún proyecto en especial. En contrapartida, la actriz, de 31 años, ha encontrado la estabilidad en el ámbito amoroso, al casarse el julio pasado con el presentador de la televisión australiana Paul Khoury.

ampliar foto Ashley Green, en 2008 (izquierda) y en 2018 (derecha). G3online/Cordon Press

Jackson Rathbone - Jasper Hale

Rathborne ha continuado su camino en el mundo actoral con películas como City of dead men (2014) y Heart, Baby (2017), pero lo cierto es que su energía está centrada en otro proyecto: su carrera musical. Durante el rodaje de la franquicia, el artista, de 34 años, era parte de la banda 100 Monckeys, con quienes se fue de gira en 2010 y 2011. Tras abandonar la agrupación en 2012, el intérprete, nacido en Singapur, se ha enfocado en sacar adelante su carrera en solitario. Este año ha lanzado dos nuevos discos: uno como solista, American Spirits Blues, en el que despliega su faceta multiinstrumental al tocar guitarra, banyo, mandolina y armónica para acompañar sus canciones; y otro con la banda que formó con su hijo de seis años, The Yes No’s, con quien sacó una serie de canciones infantiles.

ampliar foto Jackson Rathbone, en 2008 (izquierda) y en 2018 (derecha). Getty Images

Nikki Reed - Rosalie Hale

A sus 30 años, Reed ha pasado por todos las etapas de una artista múltiple. A sus 21 coescribió el guión de la polémica película Thirteen —la cual estaba basada en su relación con su madre—, a sus 20 protagonizó una de las franquicias más taquilleras de la historia, a sus 21 dirigió el vídeo musical para la canción Edie Sedgwick, de la cantante Sage y a partir de entonces se ha dedicado a explotar su talento para la música y el diseño.

En 2011 fue su primer acercamiento a la música al grabar la canción Now That I’ve Found You, con su entonces esposo, Paul McDonald, exconcursante del programa de talento American Idol. Juntos sacaron dos discos cortos The Best Part (2012) y I'm Not Falling (2014). Reed y MacDonald se divorciaron en 2014, y la actriz encontró el amor en otro vampiro, el actor Ian Somerhalder, protagonista de la serie Crónica vampíricas, con quien tuvo su primer hijo en 2017. Hace unos años también decidió empezar a diseñar joyería y creó la marca BaYou with Love con la que ha expandido sus ventas al sector de ropa y productos de belleza. Este año abrió por primera vez una tienda pop-up física que estará disponible en Los Ángeles (California) hasta fin de mes.

ampliar foto Nikki Reed, en 2008 (izquierda) y en 2018 (derecha). G3online

Kellan Lutz - Emmett Cullen

El actor, de 33 años, le cogió el gusto a los papeles de acción, algo que explotó en películas como El origen de la leyenda (2014), cuando interpretó el papel de Hércules; Extraction (2015), donde compartió pantalla con Bruce Willis; y Money (2016) donde encarnó a un empresario corrupto. Paralelamente, el californiano ha creado la marca de ropa Abbot + Main y ha contraído matrimonio con la bloggera Brittany Lynn.

ampliar foto Kellan Lutz, en 2008 (izquierda) y en 2018 (derecha). Cordon Press

Anna Kendrick - Jessica

Kendrick no tuvo uno de los papeles más lucidos de la serie. No era ni vampiro, ni mujer lobo, solo una chica común que le servía de confidente a Bella Swan. Sin embargo, de todos los actores del elenco, la actriz, de 33 años, es la que ha llevado su carrera actoral a lo más alto tras su paso por la saga. Su talento para la comedia y su registro de soprano la han llevado a protagonizar películas junto a grandes estrellas como George Clooney, Meryl Streep y Ben Affleck, al igual que conseguir una taquillera trilogía como Dando la nota, de la que es protagonista. Además, ya ha obtenido su primera nominación al premio Oscar, con su papel de Natalie Keener, en Amor sin escalas (2009) y ha logrado darse el tiempo para escribir un libro autobiográfico, Scrappy Little Nobody (2016).