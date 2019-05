Jacques Audiard revienta también los códigos del wéstern clásico

Para Jacques Audiard, el cine pierde velocidad. Dice que no ha descubierto nada mínimamente innovador desde que apareció David Lynch. “En los últimos años, me han impactado nombres como Pierre Huyghe, Philippe Parreno o Clément Cogitore, que se sitúan en el intersticio entre el cine y el arte contemporáneo”. Añade a esa lista a Harmony Korine, que también trabaja con un pie en las salas y el otro en las galerías (en Los hermanos Sisters, Audiard alistó al director de fotografía de Spring breakers, Benoît Debie).

El director opina que la irrupción del digital, que él terminó adoptando a partir de De óxido y hueso, ha provocado una crisis de confianza. “Cuando veo a las obreras saliendo de la fábrica de los Lumière, estoy convencido de que esa escena sucedió de verdad. Ahora, en cambio, ya no me creo nada de lo que veo. Un actor pudo estar presente o ser añadido en postproducción”, sostiene Audiard. “Del cine ya solo queda una vaga noción de relato. En el futuro, tal vez habrá que buscar otra palabra para definirlo”.

La irrupción de las nuevas plataformas ha sido un golpe adicional contra este arte centenario. A Audiard le supondría un problema trabajar para Netflix, aunque se deshace en elogios ante Alfonso Cuarón y su Roma. “Que una película mía no se vea en los cines me sigue suponiendo un problema, aunque un día será inevitable que eso suceda”, responde el director. “Para mí, una película y una serie siguen siendo cosas distintas, y no me siento reaccionario por pensar eso. Pero esa convicción no me impide reflexionar sobre otras perspectivas de futuro, sobre otros relatos, imágenes y formatos”, incide.