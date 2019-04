La Academia de Cine inaugura su programa de ayuda a creadores

Valen todos los formatos. Lo único importante es la calidad y que sea audiovisual. Con esas esencias nace el programa Residencias Academia de Cine, iniciativa creada por la Academia española de Cine y el Ayuntamiento de Madrid, y que contará con, aproximadamente, 400.000 euros de presupuesto: al final del curso se evaluará en dinero lo proporcionado en especias por la institución que representa a la cinematografía. La semana pasada se presentó en Madrid el programa de residencias que dotará a 15 cineastas –directores, guionistas o productores–, nacionales o extranjeros, de los medios y ayudas necesarios para el desarrollo de proyectos audiovisuales. Un comité seleccionador compuesto por la productora Belén Atienza, los directores y guionistas Carla Simón y Rodrigo García (que participó en la presentación vía vídeo desde Los Ángeles), la coordinadora de la Ciudad de Madrid Film Office, Ángeles Vacas, el director artístico de Cineteca Madrid, Gonzalo de Pedro, y un representante de la terna presidencial de la Academia elegirá de entre los recibidos 15 proyectos, que, insistía Atienza, "pueden ser documentales, series, ficción…". Solo opinó, y no es una regla de criba: "Me gustaría que fuera gente que está empezando y joven". Los únicos requisitos son que al menos cinco tienen que ser de cineastas madrileños, y diez se tienen que desarrollar en Madrid.

En el salón de actos de Academia, lleno a rebosar, el presidente Mariano Barroso y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se echaron flores mutuas por el acuerdo de colaboración. Para Carmena: "Es imposible que Madrid viva de espaldas al cine. Todo lo que toca el cine tiene que estar dotado de belleza. Insistimos en proseguir nuestro camino para que Madrid sea cada día más cine. Y para ello, además de los recorridos turísticos ya en marcha, nos parece importantísimo este programa de residencias". El vicepresidente de la Academia, Rafael Portela explicó: "Los elegidos estarán nueve meses en la Academia, ya que es un programa presencial. Se les pondrá mentores y tendrán lugar fijo de trabajo en la Academia. Habrá encuentros con profesionales, presencia en actividades de la academia, pitching al final con proyectos...". Hasta el 14 de junio la web de la Academia recibirá las propuestas para un programa que se celebrará de mediados de septiembre de este año a mediados de junio de 2020.

Aunque en España suena a novedoso, numerosos festivales, instituciones cinematográficas y laboratorios de creación audiovisual tienen iniciativas parecidas. Bien lo sabe Carla Simón, que ha desarrollado así tanto su Verano de 1993 como su próximo guion, Alcarràs: a través de una larga escritura que va pasando por distintos tutores: "Compartes problemas con gente que está viviendo tu mismo proceso, cuando normalmente un guion se escribe en solitario. Al compartir tu proceso creces, no te relajas".

Luis Cueto, coordinador general de la alcaldía, explicitó que el Ayuntamiento aporta 300.000 euros. Y desgranó: "Queremos respeto y talento. La gente joven está harta de trabajar gratis. Hay que dignificar a la gente que sale de las escuelas. Por otro lado, el talento: les acercaremos a gente potente. La diferencia entre subvención y contrato [este programa se considera subvención] es que hay que ganárselo, pero no hay que entregar al final una obra cerrada. Me gustaría que fuera a largo plazo, y que los exresidentes se conviertan en embajadores de nuestra ciudad. Esperamos que sea una semilla". Cueto apuntó que aunque no haya una indicación sobre ello en las bases, espera que representen la diversidad y "una sensibilidad con la presencia de mujeres". Barroso subrayó que habrá asignación mensual para cada uno de los 15 participantes, además dinero para mentores y viajes. "Lo que no están elegidos son los mentores, ya que dependerán del tipo de proyectos seleccionados".