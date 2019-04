Pedro Almodóvar vuelve a Cannes con ‘Dolor y gloria’

Pedro Almodóvar regresará por sexta vez al Festival de Cannes para competir por la Palma de Oro con Dolor y gloria, según anunció este jueves la organización del certamen en una rueda de prensa en París. El director ya participó en el certamen con Todo sobre mi madre, Volver, Los abrazos rotos, La piel que habito y Julieta, aunque el premio principal del festival es el último gran galardón del mundo del cine que se le resiste.

Almodóvar obtuvo en Cannes el premio al mejor director por Todo sobre mi madre y el de mejor guion por Volver, que también recibió un premio a su reparto femenino. La mala educación también fue presentada en el festival, aunque fuera de competición. Dolor y gloria superó el fin de semana pasado los 4 millones de euros de recaudación y ya roza el resultado de películas como Los abrazos rotos o La piel que habito.

Además, el cine español estará representado por partida doble en la sección Un Certain Regard. El director catalán Albert Serra presentará Liberté, retrato de la aristocracia francesa en vísperas de la Revolución, mientras que el gallego Oliver Laxe proyectará O que arde, historia de un pirómano que rodó el verano pasado en los Ancares gallegos.

Otros cineastas que competirán en la 72ª edición del festival son Marco Bellocchio (Il traditore), Bong Joon-ho (Parasite), los hermanos Dardenne (Le jeune Ahmed), Arnaud Desplechin (Roubaix, une lumière), Xavier Dolan (Matthias et Maxime), Ken Loach (Sorry we missed you), Terrence Malick (A Hidden Life), Ira Sachs (Frankie), Corneliu Porumboiu (La Gomera), Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu) y Justine Triet (Sibyl). El brasileño Kleber Mendoça Filho, revelado en el festival hace tres años con Aquarius, representará al cine latinoamericano con Bacurau, codirigida por Juliano Dornelles. Además, un documental sobre Diego Maradona, dirigido por Asif Kapadia (Amy), será proyectado fuera de competición.

La inauguración del festival, que se celebrará del 14 al 26 de mayo en la ciudad francesa, irá a cargo del estadounidense Jim Jarmusch con The Dead Don’t Die, una película de zombis con Bill Murray y Adam Driver. El francés Alain Delon recibirá la Palma de Honor del certamen.